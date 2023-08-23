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    • Кирьяков назвал условие для трансфера Захаряна в «Реал» или «Барселону»

    Кирьяков назвал условие для трансфера Захаряна в «Реал» или «Барселону»

    Бывший игрок «Карлсруэ» Сергей Кирьяков допустил трансфер полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в «Реал» или «Барселону».

    • Баски заплатили за Арсена 12 миллионов евро.
    • 3 миллиона ушли агентам (информация Тимура Гурцкая).
    • Зимой Захаряном интересовалась «Барселона».

    – Не рано он уехал за границу – в 20 лет?

    – Да нормально, почему? Я в 22 уехал. Понятно, была первая плеяда наших игроков – Заваров, Хидиятуллин – они уехали уже в зрелом возрасте. А вот вторая волна, в которой были мои ровесники – Шалимов, Колыванов, Канчельскис – полетели за границу в расцвете, молодые, полные силы.

    Ничего, что Захаряну только 20. Надо уезжать – наш чемпионат не такого высокого уровня, чтобы чего-то добиться. Я попал в 23 года в «Карлсруэ» и занял там по итогам первого сезона 20-е место в списке номинантов на «Золотой мяч». Мы потом дошли до полуфинала Кубка УЕФА. Почему бы Арсену не проявлять себя? Если он хорошо проведет первый сезон, его может пригласить более именитый клуб – «Барселона» или «Реал». Это тоже стимул.

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    Источник: «РБ Спорт»

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