В ДНР будут возрождать «Шахтер»: «Задача-минимум – выход в РПЛ»

Где будет играть Шахтёр, если Донецк каждый день под обстрелами?!
Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал возрождение донецкого «Шахтера».
«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами.
Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы.
Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб «Шахтер» и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола», – заявил Пушилин.