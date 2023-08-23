В ДНР будут возрождать «Шахтер»: «Задача-минимум – выход в РПЛ»

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал возрождение донецкого «Шахтера».

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами.

Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы.

Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб «Шахтер» и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола», – заявил Пушилин.