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    • В ДНР будут возрождать «Шахтер»: «Задача-минимум – выход в РПЛ»

    В ДНР будут возрождать «Шахтер»: «Задача-минимум – выход в РПЛ»

    Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал возрождение донецкого «Шахтера».

    «Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами.

    Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы.

    Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб «Шахтер» и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола», – заявил Пушилин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Niklas80 12 минут назад

      Где будет играть Шахтёр, если Донецк каждый день под обстрелами?!

      0
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      Рейтинг: +68803

      portero 21 минуту назад

      Школы ты уже открыл к 1 сентября, только они опять частично разрушены.....

      0
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