в нашей РПЛ можно вообще не тренироваться и быть лучшим если есть мастерство потому что это лига тихоходов и бездарных игрочишек которые ни за что получают миллионы особенно это касается русских игроков
Президент РПЛ Александр Алаев оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела.
– Вас не удивляет, что Вендел, который всю предсезонку отдыхал в Бразилии, выходит и разносит РПЛ?
– Вендел – мастер. Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством.
Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы. Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады.
- Вендел пропустил старт сезона.
- Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
- В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.
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