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  • Президент РПЛ: «Даже половина Вендела – высококлассный игрок»

Президент РПЛ: «Даже половина Вендела – высококлассный игрок»

23 августа 2023, 16:59
3

Президент РПЛ Александр Алаев оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела.

– Вас не удивляет, что Вендел, который всю предсезонку отдыхал в Бразилии, выходит и разносит РПЛ?

– Вендел – мастер. Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством.

Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы. Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады.

  • Вендел пропустил старт сезона.
  • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
  • В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (3)
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Garrincha58
1692801199
в нашей РПЛ можно вообще не тренироваться и быть лучшим если есть мастерство потому что это лига тихоходов и бездарных игрочишек которые ни за что получают миллионы особенно это касается русских игроков
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momwig_
1692809127
Интересно, он про верхнюю или нижнюю половину?
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Ziklop
1692863550
вопрос почему наши игроки не могут и не пытаются бегать как Вендел, он и в защите пашет, и в атаку убегает? значит наши совсем не тренируются и бухают в разы больше него!
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