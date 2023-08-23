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    • Президент РПЛ: «Даже половина Вендела – высококлассный игрок»

    Президент РПЛ: «Даже половина Вендела – высококлассный игрок»

    Президент РПЛ Александр Алаев оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела.

    – Вас не удивляет, что Вендел, который всю предсезонку отдыхал в Бразилии, выходит и разносит РПЛ?

    – Вендел – мастер. Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством.

    Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы. Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады.

    • Вендел пропустил старт сезона.
    • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
    • В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17848

      Garrincha58 29 минут назад

      в нашей РПЛ можно вообще не тренироваться и быть лучшим если есть мастерство потому что это лига тихоходов и бездарных игрочишек которые ни за что получают миллионы особенно это касается русских игроков

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