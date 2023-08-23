Президент РПЛ Александр Алаев оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела.

– Вас не удивляет, что Вендел, который всю предсезонку отдыхал в Бразилии, выходит и разносит РПЛ?

– Вендел – мастер. Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством.

Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы. Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады.