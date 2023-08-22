«Аль-Наср» объявил о рекордном трансфере – за клуб уже играют Роналду и Мане

Полузащитник «Порту» Отавио перешел в «Аль-Наср».

28-летний португалец подписал контракт на три года. Саудовский клуб объявил о трансфере в соцсетях. Футболист обошелся им в 60 миллионов евро.

Этот трансфер стал рекордным в истории «Аль-Насра».