«Аль-Наср» объявил о рекордном трансфере – за клуб уже играют Роналду и Мане

Придут времена Саудовцы пожалеют о том, что деньги транжирили.
Ученые утверждают о том, что мир на грани очередного технологического скачка и главными критериями этого скачка они, ученые считают повсеместную роботизацию и отказ от нефти как основного топлива...
Полузащитник «Порту» Отавио перешел в «Аль-Наср».
28-летний португалец подписал контракт на три года. Саудовский клуб объявил о трансфере в соцсетях. Футболист обошелся им в 60 миллионов евро.
Этот трансфер стал рекордным в истории «Аль-Насра».
- Ранее «Аль-Наср» бесплатно подписал Криштиану Роналду.
- За 30 миллионов из «Баварии» перешел Садио Мане.