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    • «Аль-Наср» объявил о рекордном трансфере – за клуб уже играют Роналду и Мане

    «Аль-Наср» объявил о рекордном трансфере – за клуб уже играют Роналду и Мане

    Полузащитник «Порту» Отавио перешел в «Аль-Наср».

    28-летний португалец подписал контракт на три года. Саудовский клуб объявил о трансфере в соцсетях. Футболист обошелся им в 60 миллионов евро.

    Этот трансфер стал рекордным в истории «Аль-Насра».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7399

      Semenycch 48 минут назад

      Придут времена Саудовцы пожалеют о том, что деньги транжирили.
      Ученые утверждают о том, что мир на грани очередного технологического скачка и главными критериями этого скачка они, ученые считают повсеместную роботизацию и отказ от нефти как основного топлива...

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      Рейтинг: +2744

      Болотоход > Semenycch 40 минут назад

      Бросай таблетки принимать сильно действующие)!.

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      Рейтинг: +19563

      ilichkadr > Semenycch 5 минут назад

      Всё верно. Роботы, работающие на производных нефти человечеству не понадобятся.

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