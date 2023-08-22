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    Божович сравнил Захаряна и Кварацхелию

    Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Молодец, Арсен! Он хороший футболист и трансфер получился хорошим. Теперь всe зависит от него.

    Я думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии. Если в голове игрока всe хорошо, он будет работать и чуть-чуть повезeт ему, то быстро может перейти в более сильный клуб. Такой переход может открыть дорогу для других российских футболистов», – сказал Божович.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25055

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Миодраг как всегда смотрит в будущее с оптимизмом. Позитивный человек Граф.

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