Божович сравнил Захаряна и Кварацхелию

Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Молодец, Арсен! Он хороший футболист и трансфер получился хорошим. Теперь всe зависит от него.
Я думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии. Если в голове игрока всe хорошо, он будет работать и чуть-чуть повезeт ему, то быстро может перейти в более сильный клуб. Такой переход может открыть дорогу для других российских футболистов», – сказал Божович.
- Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с игроком подписан на 6 лет.
- Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.
Источник: Metaratings