Божович сравнил Захаряна и Кварацхелию

Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Молодец, Арсен! Он хороший футболист и трансфер получился хорошим. Теперь всe зависит от него.

Я думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии. Если в голове игрока всe хорошо, он будет работать и чуть-чуть повезeт ему, то быстро может перейти в более сильный клуб. Такой переход может открыть дорогу для других российских футболистов», – сказал Божович.