Аршавин назвал фильм, который смотрит с ностальгией и наслаждением

Сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что испытывает ностальгию по Васильевскому острову.

«Мама перевезла меня туда в 2-3 года. Все здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.

Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – сказал Аршавин в документальном сериале «Один на один».

Игрок – воспитанник «Зенита».

Аршавин брал с клубом Кубок УЕФА.

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