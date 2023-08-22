Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин назвал фильм, который смотрит с ностальгией и наслаждением

    Аршавин назвал фильм, который смотрит с ностальгией и наслаждением

    Сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что испытывает ностальгию по Васильевскому острову.

    «Мама перевезла меня туда в 2-3 года. Все здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.

    Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – сказал Аршавин в документальном сериале «Один на один».

    • Игрок – воспитанник «Зенита».
    • Аршавин брал с клубом Кубок УЕФА.

    Новости по теме
    «Не вижу в нем потребности»: Аршавин – о летнем новичке «Спартака» 1
    Аршавин отреагировал на переход Захаряна в «Сосьедад»
    Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» 2
    Источник: PREMIER

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 