Отвечает не как есть, а как надо. Чего спрашивают? Ясно, что не расколется.
Президент РФС Александр Дюков отрицает, что является болельщиком «Зенита».
– За вами многие годы закреплен статус болельщика «Зенита». Вы являетесь таким человеком?
– Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равно удален от всех клубов.
- Дюков с 2008 по 2019 год был председателем совета директоров «Зенита».
- Из петербургского клуба он перешел на работу в РФС.
- С тех пор чемпионом России становился только «Зенит».