Дюков ответил, болеет ли он за «Зенит»

Президент РФС Александр Дюков отрицает, что является болельщиком «Зенита».

– За вами многие годы закреплен статус болельщика «Зенита». Вы являетесь таким человеком?

– Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равно удален от всех клубов.