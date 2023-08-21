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    Дюков ответил, болеет ли он за «Зенит»

    Президент РФС Александр Дюков отрицает, что является болельщиком «Зенита».

    – За вами многие годы закреплен статус болельщика «Зенита». Вы являетесь таким человеком?

    – Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равно удален от всех клубов.

    • Дюков с 2008 по 2019 год был председателем совета директоров «Зенита».
    • Из петербургского клуба он перешел на работу в РФС.
    • С тех пор чемпионом России становился только «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6729

      Давид59 1 минуту назад

      Отвечает не как есть, а как надо. Чего спрашивают? Ясно, что не расколется.

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      Рейтинг: +5978

      fakeid 19 минут назад

      хочу взять назад свои вчерашние слова про пенальти, то, что типа соболь первый сыграл рукой. по телеку именно так и смотрелось. щас посмотрел обзор, там очень правильный повтор показали, в результате которого выяснилось, что он рукой вообще никак не играл. хотя пенальти всё равно 50/50, барриос почти никак не повлиял на траекторию и играл от ворот, сейчас такие уже не ставят.

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      Рейтинг: +6729

      Давид59 > fakeid 4 минуты назад

      В том-то и вся проблема. Уже давно в Европе правило: играешь рукой - пенальти, просто в неё попадает мяч - не пенальти. Это как надо было захотеть, чтобы поставить такой пенальти!

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