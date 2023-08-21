«Манчестер Юнайтед» работает над переходом вратаря сборной Греции

«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться голкипером «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом.

Клуб АПЛ рассматривает 29-летнего игрока сборной Греции в качестве замены для Дина Хендерсона, который может уйти в «Кристал Пэлас» или «Ноттингем Форест».

Вратарь близок к уходу из португальской команды из-за конфликта с тренерским штабом.