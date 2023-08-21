«Манчестер Юнайтед» работает над переходом вратаря сборной Греции

«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться голкипером «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом.
Клуб АПЛ рассматривает 29-летнего игрока сборной Греции в качестве замены для Дина Хендерсона, который может уйти в «Кристал Пэлас» или «Ноттингем Форест».
Вратарь близок к уходу из португальской команды из-за конфликта с тренерским штабом.
- Рыночная стоимость Влаходимоса – 16 миллионов евро.
- «Бенфика» 10 августа купила у «Шахтера» Анатолия Трубина – прямого конкурента для грека.
Источник: твиттер Фабрицио Романо