Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вендел прокомментировал свой дубль в ворота «Спартака»

21 августа 2023, 00:22
5

Полузащитник «Зенита» Вендел дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:1).

Бразилец забил два гола в этой встрече.

– Вендел, поздравляем с победой и дублем! Как вам матч?

– Добрый вечер! В целом, это была очень хорошая командная игра. Мы отлично работали всю неделю – и смогли сегодня добиться успеха. Как я уже сказал в предыдущем интервью, сейчас нужно отдохнуть и оставить этот матч в прошлом, потому что впереди у нас еще более важная домашняя игра против «Урала».

– Расскажите подробнее про ваши голы. Вы очень эмоционально отпраздновали оба взятия ворот.

– Я стараюсь отмечать все голы таким образом – радуюсь, танцую. Всегда круто забивать, а представьте, когда делаешь это дважды! Счастлив, что оформил сегодня дубль, теперь нужно восстановить силы – и двигаться дальше.

– После голов вы дважды показывали одобрительные жесты в сторону скамейки запасных. К кому-то конкретному обращались?

– К Анюкову. Перед матчем он сказал мне, чтобы я отличился хотя бы один раз, а в итоге мне удалось забить два!

– Анюков?

– Да, наш легендарный правый крайний защитник. Он попросил гол, но я умножил эту просьбу на два.

– В прошлом чемпионате России вы забили восемь мячей. Поделитесь планами на этот сезон?

– Хотел бы забить больше восьми – это моя цель и главная задача. Забить больше восьми и как следует помочь команде!

– Вас признали лучшим игроком матча, порой вы словно летали по полю. Это потому что у вас было на месяц каникул больше?

– Да вы с ума сошли, хаха! Повторюсь, я работаю очень серьезно на протяжении недели, чтобы быть готовым к игровому дню, чтобы показывать наилучшее взаимодействие с партнерами. Я максимально вовлечен в процесс и сосредоточен на том, чтобы выходить на поле и демонстрировать свой максимум. И эти усилия, которые прилагаются на каждой тренировке, вознаграждаются такими результатами, как сегодня – с дублем и важной выездной победой.

Еще по теме:
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место 29
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА, 1
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1692567224
Вендел единственный, кто бил по воротам, отсюда и результат. Непонятно, почему остальные при Семаке стесняются.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1692570302
Вендел в связке с Клаудиньо классно комбинирует
Ответить
ilichkadr
1692596872
"впереди у нас еще более важная домашняя игра против «Урала»" No Comment......
Ответить
Главные новости
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
2
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
Вчера, 13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
Вчера, 13:10
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+