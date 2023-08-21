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    Вендел прокомментировал свой дубль в ворота «Спартака»

    Полузащитник «Зенита» Вендел дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:1).

    Бразилец забил два гола в этой встрече.

    – Вендел, поздравляем с победой и дублем! Как вам матч?

    – Добрый вечер! В целом, это была очень хорошая командная игра. Мы отлично работали всю неделю – и смогли сегодня добиться успеха. Как я уже сказал в предыдущем интервью, сейчас нужно отдохнуть и оставить этот матч в прошлом, потому что впереди у нас еще более важная домашняя игра против «Урала».

    – Расскажите подробнее про ваши голы. Вы очень эмоционально отпраздновали оба взятия ворот.

    – Я стараюсь отмечать все голы таким образом – радуюсь, танцую. Всегда круто забивать, а представьте, когда делаешь это дважды! Счастлив, что оформил сегодня дубль, теперь нужно восстановить силы – и двигаться дальше.

    – После голов вы дважды показывали одобрительные жесты в сторону скамейки запасных. К кому-то конкретному обращались?

    – К Анюкову. Перед матчем он сказал мне, чтобы я отличился хотя бы один раз, а в итоге мне удалось забить два!

    – Анюков?

    – Да, наш легендарный правый крайний защитник. Он попросил гол, но я умножил эту просьбу на два.

    – В прошлом чемпионате России вы забили восемь мячей. Поделитесь планами на этот сезон?

    – Хотел бы забить больше восьми – это моя цель и главная задача. Забить больше восьми и как следует помочь команде!

    – Вас признали лучшим игроком матча, порой вы словно летали по полю. Это потому что у вас было на месяц каникул больше?

    – Да вы с ума сошли, хаха! Повторюсь, я работаю очень серьезно на протяжении недели, чтобы быть готовым к игровому дню, чтобы показывать наилучшее взаимодействие с партнерами. Я максимально вовлечен в процесс и сосредоточен на том, чтобы выходить на поле и демонстрировать свой максимум. И эти усилия, которые прилагаются на каждой тренировке, вознаграждаются такими результатами, как сегодня – с дублем и важной выездной победой.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 44 минуты назад

      Вендел в связке с Клаудиньо классно комбинирует

      0
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      Рейтинг: +19108

      paracetamol 1 час назад

      Вендел единственный, кто бил по воротам, отсюда и результат. Непонятно, почему остальные при Семаке стесняются.

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