Промес высказался о поражении «Спартака» от «Зенита»

Форвард «Спартака» Квинси Промес подвел итоги матча с «Зенитом».

Московская команда проиграла петербуржцам со счетом 1:3 и опустилась на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 1:2, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь «на ноль».

Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда.

Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с «Уралом» – в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым», – сказал Промес.

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