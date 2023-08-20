Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Промес высказался о поражении «Спартака» от «Зенита»

    Форвард «Спартака» Квинси Промес подвел итоги матча с «Зенитом».

    Московская команда проиграла петербуржцам со счетом 1:3 и опустилась на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 1:2, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь «на ноль».

    Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда.

    Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с «Уралом» – в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым», – сказал Промес.

    Новости по теме
    Божович: «Промесу надо жениться на русской и оставаться в России!» 13
    Промес прокомментировал победу над «Пари НН» со счетом 5:4 2
    В «Спартаке» ответили на вопрос о заговоре из-за рейтинга РФС, где Клаудиньо выше Промеса 18
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2023 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25028

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Лучший бомбардир по новой схеме выпал из игры... Это чё такое?... Может рыжему пора чемодан - вокзал - Мадрид?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      Земля плоская 37 минут назад

      Почему он вообще играет? Ему же запретили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      erybov1965 1 час назад

      А Промес не заметил,что он почти всегда последнее время выпадает в игре с сильным соперником.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4961

      Spirit_78 1 час назад

      Как же хорошо, что Ренан не играл... Те защитники, что были на поле, справились и с Промесом, и с Бонгондой.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 