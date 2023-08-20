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  • «Спартаку» невероятно не везет в матчах против «Зенит» в РПЛ: побед в чемпионате не было почти шесть лет

«Спартаку» невероятно не везет в матчах против «Зенит» в РПЛ: побед в чемпионате не было почти шесть лет

20 августа 2023, 23:12
9

К главному матчу старта сезона РПЛ «Спартак» подошел чуть в лучшей в форме, чем «Зенит: больше побед, больше набранных очков, больше забитых мячей и сильно вариативнее игра. Гильермо Абаскаль говорил: «Я не могу сказать, что сейчас лучший момент для победы над «Зенитом», но я могу сказать однозначно, что за эти 14 месяцев, когда мы заезжали сегодня на стадион, была лучшая атмосфера. Было очень много людей. У меня были мурашки по телу. Мы сделаем все, чтобы отплатить нашим болельщикам».

Но закрепить превосходящий статус «Спартаку» не получилось – он проиграл со счетом 1:3 и продлил неудачную серию против «Зенита» в чемпионате России.

Вот хронология этих неудач:

• 20.08.2023 – поражение 1:3.

• 07.05.2023 – «Зенит» обыграл «Спартак» в Питере со счетом 3:2.

• 04.09.2022 – поражение 1:2 в Санкт-Петербурге: на гол Соболева «Зенит» ответил мячами Ловрена и Мостового.

• 15.05.2022 – ничья 1:1.

• 24.10.2021 – та самая победа «Зенита» со счетом 7:1.

• 16.12.2020 – «Зенит» победил 3:1.

• 03.10.2020 – ничья в Москве 1:1.

• 01.12.2019 – победа «Зенита» 1:0.

• 01.09.2019 – еще одна победа «Зенита» со счетом 1:0.

• 17.03.2019 – ничья 1:1.

• 02.09.2018 – ничья 0:0.

27 ноября 2017 года «Спартак» в последний раз обыграл «Зенит». Тогда матч в Москве завершился победой хозяев со счетом 3:1 (голы Самедова, Адриано и Пашалича против мяча Кришито). У «Спартака» с того момента осталось в составе только четыре игрока: Селихов, Джикия, Зобнин, Промес. Состав «Зенита» поменялся на 100%.

Зафиксируем небольшой итог неудачной серии «Спартака» против «Зенита»:

  1. В РПЛ нет побед 11 матчей подряд: 4 ничьих и 7 поражений;
  2. Общий счет – 23:9 в пользу «Зенита»;
  3. У «Спартака» нет побед над «Зенитом» в чемпионате России уже 5 лет, 8 месяцев и 24 дня (на момент 20.08.2023). Или 2092 дня. При этом в других турнирах у «Спартака» есть одна победа над «Зенитом» – в кубковом матче в сентябре-2022 «Спартак» обыграл его 3:0.

Фото: spartak.com/Global Look Press, телеграм-канал «Зенита»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак
Комментарии (9)
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alefreddy
1692558262
Абаскаль разочаровал + исполнители в обороне
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Вомбат
1692558643
Да, Абаскаль обманул сам себя. Разочаровал. Ну а Зенит постепенно прибавляет.
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Alemann
1692559377
Не везет? Что там говорится про плохих танцоров?
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O-kolesov
1692559614
Раньше говорили Газпром всё купил, теперь о невезении. Можно как нибудь определиться?
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DOCTOR PENALTY
1692564814
Везёт тому, кто везёт.
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paracetamol
1692567423
А мне понравилась формулировка "не везет". Может инопланетяне мешают?
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Просто-333
1692586871
А гонору то было. Обычный проходной матч в котором одному повезло, другому нет
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