«Спартак» проиграл дома «Зениту» в главном матче 5-го тура РПЛ – 1:3.

Голы в игре забили Георгий Джикия (в свои ворота), Вендел, Александр Соболев (с пенальти) и Матео Кассьера.

Петербуржцы набрали 10 очков и теперь делят третье место с «Динамо». «Спартак» опустился на шестую строчку с 9 очками.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Джикия, 32 (в свои ворота); 0:2 – Вендел, 73; 1:2 – Соболев, 81 (с пенальти); 1:3 – Кассьера, 90+4.

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