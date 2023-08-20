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    ⚡ РПЛ. «Зенит» победил в Москве «Спартак» – 3:1

    «Спартак» проиграл дома «Зениту» в главном матче 5-го тура РПЛ – 1:3.

    Голы в игре забили Георгий Джикия (в свои ворота), Вендел, Александр Соболев (с пенальти) и Матео Кассьера.

    Петербуржцы набрали 10 очков и теперь делят третье место с «Динамо». «Спартак» опустился на шестую строчку с 9 очками.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Джикия, 32 (в свои ворота); 0:2 – Вендел, 73; 1:2 – Соболев, 81 (с пенальти); 1:3 – Кассьера, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Обзор на матч

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:31
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    Комментарии145
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      Рейтинг: +8191

      BarStep 24 секунды назад

      Этот матч показал,
      по какому вектору каждая команда будет двигаться дальше (см. таблицу)
      ))

      И да, Зенит лучший клуб станы!!

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      Рейтинг: +5128

      Эном айс 3 минуты назад

      Дана команда "Место!" Спартаку)
      Уверенная игра невспотевшего Зенита и нервная безалаберность в атаке КБ дали конечный результат.
      А лысый из Бразерс ещё бы в раздевалку прибежал назначать пенальти,которого не было.

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      Рейтинг: +19402

      NewLife 5 минут назад

      Если не хотим закончить сезон на 10-м месте, Абаскаля надо гнать, он наверное больше озабочен молодой женой и младенцем. Срочно звать Осинькина !

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      Рейтинг: +21909

      derrik2000 6 минут назад

      Чегой-то бешеной заремки с двумя никами - лада гранта и vvm1964 - сёдни здесь не видать...
      Думаю, что головой в трусах у федунца вымаливает прощение за рыжую скотину-авантюриста.

      1
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      Рейтинг: +15960

      Алексей З 7 минут назад

      В 1 тайме замена , в перерыве ещё 2 , это говорит о том что тренер не подготовился к игре.
      Он просто наверно слаб.
      Ему народу накупили больше всех в лиге , а мы по трёхе каждый матч пускаем. От печки он походу не может ставить, нужен ли такой ?

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      Рейтинг: +19402

      NewLife > Алексей З 2 минуты назад

      "Везет" Спартаку на неопытных коучей, то Каррера,то Абаскаль.

      1
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      Рейтинг: +3003

      alefreddy 9 минут назад

      эйфория закончилась протрезвели

      3
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      Рейтинг: +21909

      derrik2000 > alefreddy 41 секунду назад

      Можно будет сказать "ПРОТРЕЗВЕЛИ", когда на СРОЧНОМ заседании акционеров клуба ВЫКИНУТ эту рыжую пр.оститутку из команды и, наконец, назначат, РУССКОГО ОТЛИЧНОГО ТРЕНЕРА!
      P.S.Кудрявого валерика я в число претендентов на должность ГТ сразу отметаю: он на своём месте в Ростове.

      0
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      Рейтинг: +12418

      BRO_football 9 минут назад

      Вот и спустили спартачей с небес на землю и показали им их место. Так и должно быть всегда

      5
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      Рейтинг: +1488

      Mariner 10 минут назад

      Ну чего, остались ещё дауны, кому не стыдно за спартак? ))

      6
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      Рейтинг: +97

      Amrdiap 11 минут назад

      ЗЕНИТ с победой! Сергей Семак превзошел по всем статьям Абасраля. Кроме того в моменте с пенальти, то первым рукой сыграл Соболев. Но почему то арбитр не обратил внимание на это. Скажу одно, пока Соболь в Спартаке, то москвичам не видать чемпионство.

      6
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      Рейтинг: +683

      rattyboy > Amrdiap 8 минут назад

      При внимательном разборе момента видно Тушканчик рукой не играл ))))

      1
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      Рейтинг: +19472

      ilichkadr > Amrdiap 7 минут назад

      Барриос помешал Соболеву удержать мяч, выбил из-под носа(с)

      1
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      Рейтинг: +19472

      ilichkadr > rattyboy 4 минуты назад

      Но пытался. Крылья как павлин развернул на полную.

      0
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      Рейтинг: +1846

      GermanVo 11 минут назад

      Хлусевич, конечно, неоднозначная фигура, но все атаки до прихода Рябчука шли через левый фланг, через связь Хлуса с Промесом. А Рябчук, хоть и неплохой футболист, но с Промесом вообще не взаимодействует. Мозеса вообще поставили хр пойми куда. Медина пока не рыба, не мясо. Много вопросов к Абаскалю по составу на матч, по схеме. Плохой матч у всей команды. Зенит победил по делу, хотя тоже хорошей игры не показал, но был лучше. В наши ворота ещё пеналь должны были ставить из-за Мартинса. Короче, мрак полный.

      2
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      Рейтинг: +15960

      Алексей З > GermanVo 5 минут назад

      2 и 3 голы пришли из позиции Хлусевича.
      С ним не взаимодействовать надо , а прлмто продать.

      0
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      Рейтинг: +1846

      GermanVo > Алексей З 42 секунды назад

      Парня выпустили в концовке дерби с установкой на атаку, это видно по движению. Плюс фланг не его. Я уже не помню, когда он справа играл. Зато помню, как он на скорости в перепасовку с Зобой и Промесом левый фланг дербанили. Частенько в заключении его подводила техника и защита хромала, но зато Спартак с левого фланга большинство атак строил и это приносило свои плоды.

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