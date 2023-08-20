Массажист Кокорина: «Разве Хвича лучше Саши?»

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил игрока с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Так получилось, что предыдущий тренер не верил в Александра, прошло всe бездарно. Вы посмотрите, как Кварацхелия заиграл в Италии. Он разве лучше Саши? Если только в дриблинге. Но как Саша думает, играет, он именно играет! По футбольному интеллекту он превосходит Хвичу. В России Хвича особо сильно не выделялся, если только обводкой, но ему играть было не с кем.

Вспомните, как Саша пришeл в «Сочи». Кто тогда знал, кто такой Андрей Мостовой, кто такой Антон Заболотный? Они стали играть на другом уровне, когда пришeл Саша. Они поверили в себя, поняли, что они игроки», – сказал Колесников.