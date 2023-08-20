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    Массажист Кокорина: «Разве Хвича лучше Саши?»

    Сергей Колесников, личный массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил игрока с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

    «Так получилось, что предыдущий тренер не верил в Александра, прошло всe бездарно. Вы посмотрите, как Кварацхелия заиграл в Италии. Он разве лучше Саши? Если только в дриблинге. Но как Саша думает, играет, он именно играет! По футбольному интеллекту он превосходит Хвичу. В России Хвича особо сильно не выделялся, если только обводкой, но ему играть было не с кем.

    Вспомните, как Саша пришeл в «Сочи». Кто тогда знал, кто такой Андрей Мостовой, кто такой Антон Заболотный? Они стали играть на другом уровне, когда пришeл Саша. Они поверили в себя, поняли, что они игроки», – сказал Колесников.

    • Кокорин вернулся в «Фиорентину» из аренды в кипрском «Арисе».
    • Хвича был признан игроком сезона Серии А.
    • Серия А стартовала в эти выходные.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +126

      Имя на этом сайте 24 минуты назад

      Этот кокоринский массажист уже шестой или седьмой раз Коку облизывает.Походу у него с Кокориным любоff.

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      Рейтинг: +101522

      sv1969 1 час назад

      еще один журавель)))

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