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    Джикия ответил, может ли представить себя в ЦСКА

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что в ЦСКА его ждать не стоит.

    «Удивил ли прямой трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Могу сказать честно: да. Для меня как для человека, который родился, вырос в России и знает, что такое дерби «Спартак» – ЦСКА, подобное удивительно. Я себе такое представить и позволить точно не могу. Хотя меня там и не ждeт никто.

    Что касается Медины, то мы полтора года были на поле принципиальными соперниками, но теперь он один из нас», – сказал Джикия.

    • «Спартак» купил Медину за 6 миллионов евро.
    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • Он брал с командой РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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