Джикия ответил, может ли представить себя в ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что в ЦСКА его ждать не стоит.

«Удивил ли прямой трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Могу сказать честно: да. Для меня как для человека, который родился, вырос в России и знает, что такое дерби «Спартак» – ЦСКА, подобное удивительно. Я себе такое представить и позволить точно не могу. Хотя меня там и не ждeт никто.

Что касается Медины, то мы полтора года были на поле принципиальными соперниками, но теперь он один из нас», – сказал Джикия.