Личка отреагировал на трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Баски заплатили 12 миллионов евро.

Захарян будет играть под 12-м номером.

«Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.

«Переход Захаряна в Испанию – супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг. Я только за. Мне как тренеру хотелось бы, чтобы он остался помогать команде. Но, с другой стороны, для клуба и для него это развитие, большой шаг. Я это только поддерживаю.

Я думаю, что играть в Испании для него лучший вариант. В Англии очень высокий уровень силовой борьбы. В Испании можно играть в техничный футбол, можно быстрее привыкать и развиваться.

Как с ним попрощались? Нормально. Сказали ему, что очень важно работать и развиваться как футболист», – сказал Личка.