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    Личка отреагировал на трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    • Баски заплатили 12 миллионов евро.
    • Захарян будет играть под 12-м номером.
    • «Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.

    «Переход Захаряна в Испанию – супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг. Я только за. Мне как тренеру хотелось бы, чтобы он остался помогать команде. Но, с другой стороны, для клуба и для него это развитие, большой шаг. Я это только поддерживаю.

    Я думаю, что играть в Испании для него лучший вариант. В Англии очень высокий уровень силовой борьбы. В Испании можно играть в техничный футбол, можно быстрее привыкать и развиваться.

    Как с ним попрощались? Нормально. Сказали ему, что очень важно работать и развиваться как футболист», – сказал Личка.

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    Источник: «Чемпионат»

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