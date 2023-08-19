Захарян прокомментировал трансфер в «Сосьедад»

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дал интервью клубной пресс-службе.

«Я рад оказаться в «Реал Сосьедаде», в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад. Надеюсь, что у меня все получится. Знаю, что это один из самых красивых горов Испании и то, что футбол здесь очень любят. Я всегда следил за испанским футболом, знал что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Буду сейчас выступать в Лиге чемпионов.

Когда поступило предложение от «Реал Сосьедада» я попросил, чтобы получилось перейти именно сюда. Первая задача – адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее. Потом хочу закрепиться в стартовом составе и помогать команде», – сказал россиянин.