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    Захарян прокомментировал трансфер в «Сосьедад»

    Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дал интервью клубной пресс-службе.

    «Я рад оказаться в «Реал Сосьедаде», в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад. Надеюсь, что у меня все получится. Знаю, что это один из самых красивых горов Испании и то, что футбол здесь очень любят. Я всегда следил за испанским футболом, знал что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Буду сейчас выступать в Лиге чемпионов.

    Когда поступило предложение от «Реал Сосьедада» я попросил, чтобы получилось перейти именно сюда. Первая задача – адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее. Потом хочу закрепиться в стартовом составе и помогать команде», – сказал россиянин.

    • Захарян куплен у «Динамо» за 12 миллионов евро.
    • Он воспитанник москвичей.
    • Ранее из россиян в «Сосьедаде» выступали Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов.

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    Источник: ютуб-канал «Реал Сосьедада»

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    Сегодня, 22:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1974

      Artemka444 48 минут назад

      Горов Испании!!!
      Пару раз выйдет на замену, ну пару раз в старте от силы!!

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