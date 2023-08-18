В «Зените» ответили, состоится ли прощание Малкома с фанатами

Та убежал зулус с помойки какие там фанаты оно ему надо???? Клал он на них)))))
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что перешедший в «Аль-Хиляль» форвард Малком попрощается с болельщиками петербуржцев.
«Начался чемпионат Саудовской Аравии, поэтому очень трудно сейчас найти место в графике, чтобы все совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы назвать дату не можем, но такое прощание обязательно состоится», – сказал Медведев.
- Малком провел в «Зените» 4 года.
- Его продали за 60 миллионов евро.
- Малком уже забивает за «Аль-Хиляль» – на этой неделе оформил хет-трик в ворота «Абхи» (3:1).