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    • В «Зените» ответили, состоится ли прощание Малкома с фанатами

    В «Зените» ответили, состоится ли прощание Малкома с фанатами

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что перешедший в «Аль-Хиляль» форвард Малком попрощается с болельщиками петербуржцев.

    «Начался чемпионат Саудовской Аравии, поэтому очень трудно сейчас найти место в графике, чтобы все совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы назвать дату не можем, но такое прощание обязательно состоится», – сказал Медведев.

    • Малком провел в «Зените» 4 года.
    • Его продали за 60 миллионов евро.
    • Малком уже забивает за «Аль-Хиляль» – на этой неделе оформил хет-трик в ворота «Абхи» (3:1).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2683

      Болотоход 2 часа назад

      Та убежал зулус с помойки какие там фанаты оно ему надо???? Клал он на них)))))

      0
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      Рейтинг: +23956

      Persona_non_Grata > Болотоход 1 час назад

      Приедет - паспорт надо вернуть ..., впрочем может и оставит "на память" .

      1
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      ...
      Рейтинг: +705

      Айболид > Болотоход 1 час назад

      Как там много насшибал сегодня у ларька ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2683

      Болотоход > Айболид 1 час назад

      Ну я не знаю сколько там тебе копеек накидали(((( Видать на пойло паташное хватило))) Сильно не увлекайся там!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +705

      Айболид > Болотоход 1 час назад

      Своим детским отмазом с переводом стрелок можешь собутыльников повесилить . Друзья то хоть накапали тебе из солидарности ?

      2
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