За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил игру нападающего Лионеля Месси за американский клуб.
«Лео написал историю в Аргентине, Испании и Франции, а сейчас ведeт нашу команду к финалу. Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси», – сказал Бекхэм.
- Во всех шести играх с Месси в составе «Интер» победил, забив 21 гол.
- Месси пришел из «ПСЖ» как свободный агент.
- Лео забил в 6 матчах за «Интер» 9 голов.