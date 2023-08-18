Бекхэм назвал уникальную способность Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил игру нападающего Лионеля Месси за американский клуб.

«Лео написал историю в Аргентине, Испании и Франции, а сейчас ведeт нашу команду к финалу. Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси», – сказал Бекхэм.