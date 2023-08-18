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    Бекхэм назвал уникальную способность Месси

    Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил игру нападающего Лионеля Месси за американский клуб.

    «Лео написал историю в Аргентине, Испании и Франции, а сейчас ведeт нашу команду к финалу. Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси», – сказал Бекхэм.

    • Во всех шести играх с Месси в составе «Интер» победил, забив 21 гол.
    • Месси пришел из «ПСЖ» как свободный агент.
    • Лео забил в 6 матчах за «Интер» 9 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +655

      НикКин 2 часа назад

      За что же, не боясь греха,
      Кукушка хвалит Петуха?
      За то, что хвалит он Кукушку.

      1
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      Рейтинг: +5038

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Разве месяц? А как же с сильной сборной Аргентины у Месси долгое время не получалось выиграть какой-нибудь значимый турнир? А только на закате своей карьеры наконец получилось у него.

      0
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      Рейтинг: +202

      ugc-gaming 2 часа назад

      как всегда забываются заслуги опорного полузащитника, ему не привыкать

      0
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