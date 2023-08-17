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    «Ахмат» близок к назначению нового главного тренера

    Стало известно, кто, вероятно, возглавит «Ахмат» вместо уволенного Сергея Ташуева.

    Грозненский клуб близок к договоренности с Мирославом Ромащенко.

    В «Ахмате» пообещали, что имя нового главного тренера объявят в ближайшие сутки.

    • Ромащенко с 2011 года работал в тренерских штабах Станислава Черчесова.
    • В июле их уволили из «Ференцвароша».
    • «Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2023 21:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12412

      BRO_football 1 час назад

      У Ахмата временные трудности. Клуб ещё удивит всех достойными матчами и займёт место в середине таблицы, как это было всегда

      0
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      Рейтинг: +56681

      MaxRnD 1 час назад

      Менять Ташуева - ошибка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25018

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Это ненадолго.

      1
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      Рейтинг: +321

      bomilazdeshnii 2 часа назад

      Вообще ничего не понятно. 3 очка в 4-х матчах-это провал для Ахмата!!!? Каюк нашему футболу.

      0
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      Рейтинг: +21

      Алимпаша-Геримов-yandex 2 часа назад

      Этого ещё не хватало,верните лучше Ташуева.

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