«Ахмат» близок к назначению нового главного тренера

Стало известно, кто, вероятно, возглавит «Ахмат» вместо уволенного Сергея Ташуева.

Грозненский клуб близок к договоренности с Мирославом Ромащенко.

В «Ахмате» пообещали, что имя нового главного тренера объявят в ближайшие сутки.

Ромащенко с 2011 года работал в тренерских штабах Станислава Черчесова.

В июле их уволили из «Ференцвароша».

«Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.

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