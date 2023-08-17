«Ахмат» близок к назначению нового главного тренера

У Ахмата временные трудности. Клуб ещё удивит всех достойными матчами и займёт место в середине таблицы, как это было всегда
Стало известно, кто, вероятно, возглавит «Ахмат» вместо уволенного Сергея Ташуева.
Грозненский клуб близок к договоренности с Мирославом Ромащенко.
В «Ахмате» пообещали, что имя нового главного тренера объявят в ближайшие сутки.
- Ромащенко с 2011 года работал в тренерских штабах Станислава Черчесова.
- В июле их уволили из «Ференцвароша».
- «Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.
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