Агент Вендела сделал заявление о будущем бразильца в «Зените»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, ответил, останется ли игрок в петербургском клубе.

«Сказывается, что Вендел пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле.

Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», – сказал агент.

Вендел задержался в Бразилии в связи со смертью тети и дедушки.

Хавбека пытался купить «Фламенго», но договориться о трансфере не удалось.

В новом сезоне он сделал 1 ассист в 2 матчах.

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