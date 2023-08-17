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    • Агент Вендела сделал заявление о будущем бразильца в «Зените»

    Агент Вендела сделал заявление о будущем бразильца в «Зените»

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, ответил, останется ли игрок в петербургском клубе.

    «Сказывается, что Вендел пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле.

    Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», – сказал агент.

    • Вендел задержался в Бразилии в связи со смертью тети и дедушки.
    • Хавбека пытался купить «Фламенго», но договориться о трансфере не удалось.
    • В новом сезоне он сделал 1 ассист в 2 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +689

      Айболид 36 минут назад

      "Чумаход" сегодня опять яростно визжит и газует .)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      Александр.Т. 49 минут назад

      Если быуважали клуб то не пропускал бы Вендел сборы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2660

      Болотоход 59 минут назад

      также про зулуса малкама пела помойка

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