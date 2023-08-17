Агент Вендела сделал заявление о будущем бразильца в «Зените»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, ответил, останется ли игрок в петербургском клубе.
«Сказывается, что Вендел пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле.
Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», – сказал агент.
- Вендел задержался в Бразилии в связи со смертью тети и дедушки.
- Хавбека пытался купить «Фламенго», но договориться о трансфере не удалось.
- В новом сезоне он сделал 1 ассист в 2 матчах.
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Источник: Metaratings