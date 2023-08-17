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    • Капитан «Динамо» прокомментировал переход Захаряна в «Сосьедад»

    Капитан «Динамо» прокомментировал переход Захаряна в «Сосьедад»

    Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «У Захаряна есть все, чтобы расти и быть успешным в еврокубках. Желаем ему всего наилучшего. Он наш друг! Будем следить за ним на расстоянии. Мы все рады за Захаряна», – сказал Бальбуэна.

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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