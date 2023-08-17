Капитан «Динамо» прокомментировал переход Захаряна в «Сосьедад»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть все, чтобы расти и быть успешным в еврокубках. Желаем ему всего наилучшего. Он наш друг! Будем следить за ним на расстоянии. Мы все рады за Захаряна», – сказал Бальбуэна.