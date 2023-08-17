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    • «Начинать работу в апреле было очень странно»: Тухель – о назначении в «Баварию»

    «Начинать работу в апреле было очень странно»: Тухель – о назначении в «Баварию»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает странным, что его пригласили в мюнхенский клуб именно весной.

    «Начинать работу в апреле было очень странно. Это ощущение лишь усиливалось, учитывая, что команда оставалась в борьбе за все трофеи. Время было подобрано странно», – сказал Тухель.

    • «Бавария» по итогам прошлого сезона выиграла только Бундеслигу.
    • При нем команда вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
    • Томас сменил уволенного Юлиана Нагельсмана.

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    Источник: сайт Бундеслиги

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21361

      Cleaner 1 час назад

      Тухель отмазы всем своим поражениям с Баварией ищет...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4645

      Snek 1 час назад

      Даже Тухель не понял, за что Нагельсмана в отставку отправили.

      0
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