«Начинать работу в апреле было очень странно»: Тухель – о назначении в «Баварию»

Тухель отмазы всем своим поражениям с Баварией ищет...(((
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает странным, что его пригласили в мюнхенский клуб именно весной.
«Начинать работу в апреле было очень странно. Это ощущение лишь усиливалось, учитывая, что команда оставалась в борьбе за все трофеи. Время было подобрано странно», – сказал Тухель.
- «Бавария» по итогам прошлого сезона выиграла только Бундеслигу.
- При нем команда вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
- Томас сменил уволенного Юлиана Нагельсмана.