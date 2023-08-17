«Начинать работу в апреле было очень странно»: Тухель – о назначении в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает странным, что его пригласили в мюнхенский клуб именно весной.

«Начинать работу в апреле было очень странно. Это ощущение лишь усиливалось, учитывая, что команда оставалась в борьбе за все трофеи. Время было подобрано странно», – сказал Тухель.