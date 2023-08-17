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    Неймар рассказал о своей миссии в «Аль-Хиляле»

    Новичок «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что перебрался в Саудовскую Аравию, чтобы помочь местной лиге расти.

    «Все началось с Криштиану Роналду – его называли сумасшедшим, но сегодня мы видим, что лига растет всe больше и больше.

    Уверен, что саудовский чемпионат станет очень конкурентоспособным, особенно после трансферов, сделанных этим летом.

    Я считаю, что конкуренция важна. Вот почему я присоединяюсь к этой лиге. Мной движут вызовы. Я здесь, чтобы помочь лиге расти.

    Когда вы встречаетесь с Роналду, Бензема, Фирмино, волнение ещe больше. Это захватывающе, встреча с высококлассными игроками из других команд волнует и мотивирует играть ещe лучше», – сказал Неймар.

    • Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» после 6 сезонов в «ПСЖ».
    • Сообщалось, что его купили за 100 миллионов евро.
    • Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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