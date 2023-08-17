Мостовой высказался о проблемах при трансфере Захаряна в «Сосьедад»

Александр Мостовой отреагировал на новость, что переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» может сорваться.

«Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно. «Реал Сосьедад» хорошая команда, в Лиге чемпионов. Город там сумасшедший, все для футбола.

Конечно, будет неприятно, тем более, если они уже вроде договорились. У Арсена преимущество перед многими в том, что он молодой.

Сейчас можно сказать, что ничего страшного. На следующий год получится. Но молодость проходит. Конечно, будет обидно, если Захарян не уедет в Европу», – сказал Мостовой.

В среду Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».

Испанцы согласились заплатить за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

Трансфер оказался под угрозой срыва по двум причинам.

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