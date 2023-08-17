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    • Трансфер Захаряна в «Сосьедад» под угрозой срыва по двум причинам

    Трансфер Захаряна в «Сосьедад» под угрозой срыва по двум причинам

    Арсен Захарян может остаться в «Динамо».

    Как пишет Mundo Deportivo, gереход российского полузащитника в «Реал Сосьедад» может сорваться по нескольким причинам.

    Первая – санкции, введенные в отношении России. У испанского клуба возникли проблемы с выплатами «Динамо».

    Вторая – агенты футболиста, которые выбивают у «Динамо» комиссию за переход Захаряна.

    • Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».
    • Сообщалось, что Арсен должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе за 12 млн евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Имя на этом сайте 1 час назад

      Фсеее..Тема с Закаряном закрыта.Начинали когда то с Челси, закончили Динамо.

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