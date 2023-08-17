Трансфер Захаряна в «Сосьедад» под угрозой срыва по двум причинам

Арсен Захарян может остаться в «Динамо».

Как пишет Mundo Deportivo, gереход российского полузащитника в «Реал Сосьедад» может сорваться по нескольким причинам.

Первая – санкции, введенные в отношении России. У испанского клуба возникли проблемы с выплатами «Динамо».

Вторая – агенты футболиста, которые выбивают у «Динамо» комиссию за переход Захаряна.

Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».

Сообщалось, что Арсен должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе за 12 млн евро.

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