Названа причина проблем в переговорах Захаряна и «Сосьедада»

Стало известно, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не перешел в «Реал Сосьедад».

«По моим данным, проблемы в переговорах действительно есть.

Однако, застопорились они именно на уровне обсуждения контракта между игроком и испанским клубом. Клубы же обо всем окончательно договорились еще в субботу.

Несмотря на то что некоторые журналисты уже отправили Захаряна в Испанию, он все еще в Москве и никуда не улетал», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».