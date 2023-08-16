Названа причина проблем в переговорах Захаряна и «Сосьедада»

Стало известно, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не перешел в «Реал Сосьедад».
«По моим данным, проблемы в переговорах действительно есть.
Однако, застопорились они именно на уровне обсуждения контракта между игроком и испанским клубом. Клубы же обо всем окончательно договорились еще в субботу.
Несмотря на то что некоторые журналисты уже отправили Захаряна в Испанию, он все еще в Москве и никуда не улетал», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
- Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
- У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»