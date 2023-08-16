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    • Названа причина проблем в переговорах Захаряна и «Сосьедада»

    Названа причина проблем в переговорах Захаряна и «Сосьедада»

    Стало известно, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не перешел в «Реал Сосьедад».

    «По моим данным, проблемы в переговорах действительно есть.

    Однако, застопорились они именно на уровне обсуждения контракта между игроком и испанским клубом. Клубы же обо всем окончательно договорились еще в субботу.

    Несмотря на то что некоторые журналисты уже отправили Захаряна в Испанию, он все еще в Москве и никуда не улетал», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13072

      Вомбат 3 часа назад

      Испанская Diario Vasco, а также американская испаноязычная Radar America утверждают, что если в эти выходные Захарян будет заявлен за Динамо, значит переговоры провалились, а если за Сосьедад, значит переход состоялся. В любом случае, он должен состояться до субботы. Раз Захарян сегодня не вылетел на медосмотр, значит его последний шанс - вылететь завтра. Ну а наши СМИ, которые уже отправили его туда, - фейкометы.

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      Рейтинг: +1867

      Таврида 4 часа назад

      Говорит Захарян агенту:
      «Воротись, поклонися рыбке.
      Не хочу быть вольною царицей,
      Хочу быть владычицей морскою,
      Чтобы жить мне в Окияне-море,
      Чтоб служила мне рыбка золотая
      И была б у меня на посылках»
      Не дождался агента Захарян,
      в Динамо воротился —
      Глядь: опять перед ним землянка;
      На пороге сидит его старуха,
      А пред нею разбитое корыто...

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