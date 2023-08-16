Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа причина проблем в переговорах Захаряна и «Сосьедада»

Названа причина проблем в переговорах Захаряна и «Сосьедада»

16 августа 2023, 13:44
2

Стало известно, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не перешел в «Реал Сосьедад».

«По моим данным, проблемы в переговорах действительно есть.

Однако, застопорились они именно на уровне обсуждения контракта между игроком и испанским клубом. Клубы же обо всем окончательно договорились еще в субботу.

Несмотря на то что некоторые журналисты уже отправили Захаряна в Испанию, он все еще в Москве и никуда не улетал», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
  • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
  • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

Еще по теме:
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам 1
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Динамо Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1692183648
Говорит Захарян агенту: «Воротись, поклонися рыбке. Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в Окияне-море, Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках» Не дождался агента Захарян, в Динамо воротился — Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто...
Ответить
Вомбат
1692184968
Испанская Diario Vasco, а также американская испаноязычная Radar America утверждают, что если в эти выходные Захарян будет заявлен за Динамо, значит переговоры провалились, а если за Сосьедад, значит переход состоялся. В любом случае, он должен состояться до субботы. Раз Захарян сегодня не вылетел на медосмотр, значит его последний шанс - вылететь завтра. Ну а наши СМИ, которые уже отправили его туда, - фейкометы.
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
8
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
5
Все новости
Все новости
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
2
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
8
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
5
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
14
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
Вчера, 13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
Вчера, 13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 12:41
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+