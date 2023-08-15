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    «ПСЖ» отреагировал на уход Неймара

    Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала пост в твиттере после ухода нападающего Неймара в «Аль-Хиляль».

    «Неймар оставил свой след в истории «ПСЖ». Мы благодарим игрока, который стал легендой клуба», – написали парижане.

    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро. Сделку вели отец Неймара и агент Пини Захави.
    • Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
    • В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет. Парижане купили игрока у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2651

      Болотоход 48 минут назад

      Сбавились вроде от петушка симулянта)!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +17827

      Garrincha58 1 час назад

      6 лучших лет ПСЖ под хвост

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