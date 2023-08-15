«ПСЖ» отреагировал на уход Неймара

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала пост в твиттере после ухода нападающего Неймара в «Аль-Хиляль».

«Неймар оставил свой след в истории «ПСЖ». Мы благодарим игрока, который стал легендой клуба», – написали парижане.