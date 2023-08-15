«ПСЖ» отреагировал на уход Неймара

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала пост в твиттере после ухода нападающего Неймара в «Аль-Хиляль».
«Неймар оставил свой след в истории «ПСЖ». Мы благодарим игрока, который стал легендой клуба», – написали парижане.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро. Сделку вели отец Неймара и агент Пини Захави.
- Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
- В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет. Парижане купили игрока у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»