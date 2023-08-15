«Рубин» поставил ультиматум Рахимову

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может быть уволен из казанского клуба до конца августа.

«Вслед за Ташуевым работы может лишиться Рахимов.

Руководство «Рубина» объявило Рахимову, что если в ближайших двух матчах РПЛ не будет побед, его отправят в отставку», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ, набрав 2 очка в 4 турах.

18 августа «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов».

26 августа казанцы встретятся с «Динамо».

Оба матча пройдут в Казани.

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