«Рубин» поставил ультиматум Рахимову

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может быть уволен из казанского клуба до конца августа.
«Вслед за Ташуевым работы может лишиться Рахимов.
Руководство «Рубина» объявило Рахимову, что если в ближайших двух матчах РПЛ не будет побед, его отправят в отставку», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ, набрав 2 очка в 4 турах.
- 18 августа «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов».
- 26 августа казанцы встретятся с «Динамо».
- Оба матча пройдут в Казани.
Суперкубок Европы уже сегодня: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матч без риска!
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова