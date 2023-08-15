«Рубин» поставил ультиматум Рахимову

Рахитов тренер для пердива.
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может быть уволен из казанского клуба до конца августа.
«Вслед за Ташуевым работы может лишиться Рахимов.
Руководство «Рубина» объявило Рахимову, что если в ближайших двух матчах РПЛ не будет побед, его отправят в отставку», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ, набрав 2 очка в 4 турах.
- 18 августа «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов».
- 26 августа казанцы встретятся с «Динамо».
- Оба матча пройдут в Казани.
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