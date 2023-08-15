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    «Рубин» поставил ультиматум Рахимову

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может быть уволен из казанского клуба до конца августа.

    «Вслед за Ташуевым работы может лишиться Рахимов.

    Руководство «Рубина» объявило Рахимову, что если в ближайших двух матчах РПЛ не будет побед, его отправят в отставку», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ, набрав 2 очка в 4 турах.
    • 18 августа «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов».
    • 26 августа казанцы встретятся с «Динамо».
    • Оба матча пройдут в Казани.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2107

      Fialet 1 час назад

      Рахитов тренер для пердива.

      0
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      Рейтинг: +405

      odessakmv 3 часа назад

      А чего ждать? в Ахмате-то место свободное... Куроговорот тренеров в РПЛ запущен

      0
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      Рейтинг: +688

      life85 > odessakmv 2 часа назад

      В Ахмате он недавно был. Так быстро обратно не позовут.

      0
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      Рейтинг: +1202

      k611 5 часов назад

      Человек вывел команду в РПЛ, а теперь хотят ему дать коленом под зад. Всё таки неблагодарное дело тренерская работа.

      0
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      Рейтинг: +688

      life85 > k611 2 часа назад

      На уровне ФНЛ он ТОП , а в РПЛ - ниже среднего . Евдокимов тоже выводит команды в РПЛ , а потом увольнение и всё заново ...

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      Рейтинг: +143

      Купа Купыч 6 часов назад

      А со СрачТв больше брать некого.Остались только Мор и Вовочка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14866

      Skull_Boy 7 часов назад

      О очередное трепло с Даун ТВ обосрался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25015

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      РПЛ перешла на язык ультиматумов. )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2651

      Болотоход 7 часов назад

      А следом Семак Сереня)))

      4
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      Рейтинг: +28

      Владимир-Филиппов-vkontak > Болотоход 1 час назад

      Это твои влажные фантазии. Скорее уж рядом_прыгало отвалится.

      0
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