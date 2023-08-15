Чалов ответил, можно ли считать Фернандеса легендой ЦСКА после перехода в «Зенит»

Нападающий ЦСКА Фeдор Чалов прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио Фернандес – классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», – сказал Чалов.