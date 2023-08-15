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    • Чалов ответил, можно ли считать Фернандеса легендой ЦСКА после перехода в «Зенит»

    Чалов ответил, можно ли считать Фернандеса легендой ЦСКА после перехода в «Зенит»

    Нападающий ЦСКА Фeдор Чалов прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Марио Фернандес – классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», – сказал Чалов.

    • Игрок пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
    • Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13072

      Вомбат 3 часа назад

      Я, хоть и болельщик Зенита, в первую очередь переживаю за весь российский футбол и потому не одобряю приглашение легенды ЦСКА в Зенит. Однако я уверен в том, что в каком клубе он закончил карьеру забудут уже через 10-15 лет. А про четвертьфинал ЧМ в России будут помнить до тех пор, пока существует российский футбол. Поэтому негатива красно-синих по отношению к Фернандесу (иуда, предатель, пожалел какие-то 365 тысяч евро) я тоже не одобряю. Не надо агрессии! Надо помнить хорошее.

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      Рейтинг: +2107

      Fialet > Вомбат 1 час назад

      Но почему то помнят, что в том четвертьфинале Смолов не забил пенальти, а то, что и Фердинандес тоже не забил пенальти, почему то все замалчивают.

      0
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      Рейтинг: +1155

      edw7777 4 часа назад

      Молодец Федор!

      2
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      Рейтинг: +98

      Marshall1956 4 часа назад

      Как он может быть легендой ЦСКА если играет за зенит?Ушел в погоне за большими деньгами вот и получай

      1
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      Рейтинг: +68732

      portero > Marshall1956 3 часа назад

      Он разве ушёл из ЦСКА, нет, да ивсе мы работаем за деньги, игроки тоже.....
      Кто-то уйдёт за большие деньги, а кто-то из-за не слишком хорошей обстановки для него...

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      Рейтинг: +98

      Marshall1956 > portero 2 часа назад

      Он не ушел,а кинул клуб.Расторгли контракт по его семейным обстоятельствам,а могли бы этого и не делать и играл бы до конца контракта.никто не думал что он так сможет поступить с клубом.Сейчас легенда в ЦСКА только номер 35

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      Рейтинг: +1052

      OOOVVV. 6 часов назад

      Редиска не может быть легендой априори))))).

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      Рейтинг: +25015

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Приготовься, Федя, сейчас тебя начнут жрать. А я с тобой полностью согласен, хотя мне крайне неприятно, что Фернандес в Зените. ""

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