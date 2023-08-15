Чалов ответил, можно ли считать Фернандеса легендой ЦСКА после перехода в «Зенит»

Я, хоть и болельщик Зенита, в первую очередь переживаю за весь российский футбол и потому не одобряю приглашение легенды ЦСКА в Зенит. Однако я уверен в том, что в каком клубе он закончил карьеру забудут уже через 10-15 лет. А про четвертьфинал ЧМ в России будут помнить до тех пор, пока существует российский футбол. Поэтому негатива красно-синих по отношению к Фернандесу (иуда, предатель, пожалел какие-то 365 тысяч евро) я тоже не одобряю. Не надо агрессии! Надо помнить хорошее.
Нападающий ЦСКА Фeдор Чалов прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Марио Фернандес – классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», – сказал Чалов.
- Игрок пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
- Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
- «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.