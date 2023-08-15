«ПСЖ» нашел замену Неймару в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «ПСЖ».

По информации La Gazzetta dello Sport, французский клуб рассматривает 25-летнего итальянца в качестве замены Неймару, который близок к переходу в «Аль-Хиляль».

«Ювентус» готов отпустить Кьезу за 50-60 миллионов евро.