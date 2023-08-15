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    «ПСЖ» нашел замену Неймару в «Ювентусе»

    Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «ПСЖ».

    По информации La Gazzetta dello Sport, французский клуб рассматривает 25-летнего итальянца в качестве замены Неймару, который близок к переходу в «Аль-Хиляль».

    «Ювентус» готов отпустить Кьезу за 50-60 миллионов евро.

    • В прошедшем сезоне Кьеза забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
    • Итальянец не играл с января по ноябрь 2022 года из-за разрыва крестов.
    • Ранее интерес к нему проявляли «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17827

      Garrincha58 10 часов назад

      что то долго он после крестов форму не может набрать

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