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    Стало известно, сколько Неймар заработает в «Аль-Хиляле»

    Нападающий Неймар перейдет из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль».

    Суммарно игрок должен заработать в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро. Это подсчеты Foot Mercato. В эту сумму включены имиджевые права и различные бонусы.

    Например, за каждую победу клуб будет платить игроку 80 тысяч евро. Также Неймар будет получать по 500 тысяч евро за каждый пост в соцсетях с рекламой Саудовской Аравии.

    • «ПСЖ» за продажу Неймара получит 100 миллионов евро.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 00:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1847

      Таврида 8 часов назад

      Пара постов в соцсетях каждый день и на футбол можно вообще забить.

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