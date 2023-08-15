Стало известно, сколько Неймар заработает в «Аль-Хиляле»

Нападающий Неймар перейдет из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль».

Суммарно игрок должен заработать в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро. Это подсчеты Foot Mercato. В эту сумму включены имиджевые права и различные бонусы.

Например, за каждую победу клуб будет платить игроку 80 тысяч евро. Также Неймар будет получать по 500 тысяч евро за каждый пост в соцсетях с рекламой Саудовской Аравии.