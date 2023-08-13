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    Глебова увезли с матча с «Сочи» на скорой

    Футболист ЦСКА Кирилл Глебов получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

    Игрок не вышел на второй тайм. Глебова пришлось увозить со стадиона на машине скорой помощи.

    • На 46-й минуте вместо Глебова вышел защитник Михаил Рядно.
    • Он забил на 94-й минуте.
    • 17-летний Глебов – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.08.2023 22:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2637

      yorgenbarenz 9 часов назад

      Похоже,там перелом.Врачи,дятлы,пешим повели его в раздевалку.Купят дипломы,клоуны....Поправляйся,Кирилл!Зцука заехала тебе сознательно по кобчику.Не забудь,на всякий.

      0
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      Рейтинг: +3052

      АЛЕКС 58 10 часов назад

      Здоровья парню!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9075

      GoLenaStop 15 часов назад

      Кирилл, здоровья тебе!
      Ждем на игровом поле!
      !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24984

      DOCTOR PENALTY 17 часов назад

      Нелепая травма. Поправляйся, Кирилл.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6264

      AtticusFinch 17 часов назад

      А что случилось в общих чертах не судьба дописать ...дебилы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      cska1948 > AtticusFinch 11 часов назад

      Похоже, что Кирилл получил удар коленом в поясницу.

      2
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      Рейтинг: +188

      Gwynbleidd 18 часов назад

      Здоровья! Зато судья даже желтую не дал в том эпизоде, подумаешь со всего размаха коленом в копчик приложили... Вообще судейство было ужасное...

      7
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      Рейтинг: +103

      vlad10180v 18 часов назад

      Здоровья тебе
      и скорейшего возвращения !

      7
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