Глебова увезли с матча с «Сочи» на скорой

Похоже,там перелом.Врачи,дятлы,пешим повели его в раздевалку.Купят дипломы,клоуны....Поправляйся,Кирилл!Зцука заехала тебе сознательно по кобчику.Не забудь,на всякий.
Футболист ЦСКА Кирилл Глебов получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Сочи» (3:1).
Игрок не вышел на второй тайм. Глебова пришлось увозить со стадиона на машине скорой помощи.
- На 46-й минуте вместо Глебова вышел защитник Михаил Рядно.
- Он забил на 94-й минуте.
- 17-летний Глебов – воспитанник ЦСКА.
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