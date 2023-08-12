«Спартак» отказался от защитника «Браги»

уступили джентльменски Краснодару им нужнее
«Спартак» больше не претендует на Витора Тормену из «Браги».
В московском клубе остались недовольны некоторыми игровыми качествам 27-летнего центрального защитника.
Теперь бразилец, скорее всего, окажется в «Краснодаре», который готов заплатить за него от 3 до 4 миллионов евро.
- Тормена играет в Португалии с 2017 года.
- В «Браге» он провел 4 сезона: 126 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
- Контракт игрока с клубом истекает через год.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.