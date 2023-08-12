«Спартак» отказался от защитника «Браги»

«Спартак» больше не претендует на Витора Тормену из «Браги».

В московском клубе остались недовольны некоторыми игровыми качествам 27-летнего центрального защитника.

Теперь бразилец, скорее всего, окажется в «Краснодаре», который готов заплатить за него от 3 до 4 миллионов евро.