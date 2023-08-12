Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    «Спартак» отказался от защитника «Браги»

    «Спартак» больше не претендует на Витора Тормену из «Браги».

    В московском клубе остались недовольны некоторыми игровыми качествам 27-летнего центрального защитника.

    Теперь бразилец, скорее всего, окажется в «Краснодаре», который готов заплатить за него от 3 до 4 миллионов евро.

    • Тормена играет в Португалии с 2017 года.
    • В «Браге» он провел 4 сезона: 126 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекает через год.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе 8
    Зобнин может уйти из «Спартака» 9
    Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе 38
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2943

      alefreddy 4 часа назад

      уступили джентльменски Краснодару им нужнее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11349

      ivany4 4 часа назад

      Как всегда, дурик-клитор уже успел отметится.
      Порой жалко становится футболистов. И почему они еще и ради таких идиотов должны играть?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2092

      Fialet > ivany4 3 часа назад

      Ну в данном случае Клеанер неплохо подколупнул спартачей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11349

      ivany4 > Fialet 2 часа назад

      Я рад, что у этого дауна, есть поклонники, с равным с его интеллектом! Извини, судя по лайкам, вас трое.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner 4 часа назад

      Игрокам Спартака БРАГИ и так хватает. Судя по игре, спартаковцы перед тренировками неслабо бражкой балуются. РЖУ ни могу!!!...)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2015

      Romio-xxx > Cleaner 4 часа назад

      Конь)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) > Cleaner 3 часа назад

      После браги их злостно пронесло, а по простому обдристались. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Valvas > Cleaner 2 часа назад

      Отросток при.. дячий, опять овса просроченного обожрался?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Valvas > Valvas 1 час назад

      Пи..дячий....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3704

      шахта Заполярная > Valvas 49 минут назад

      Он по силосу специалист, от овса у него диарея.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3704

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 47 минут назад

      Обдристанный - это твое естественное состояние, вот ты и ходишь с палкой в жопе.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 