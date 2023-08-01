«Краснодар» готов купить защитника «Браги» за 3-4 миллиона

Ну на Куя это???? я еще понимаю, до лет 23-х с мечтой перепродать, а тут... Неужто у Галицкого так все плохо и ему на...ть, что сам свои деньги разрешил пилить????
Центральный защитник «Браги» Витор Тормена привлек внимание «Краснодара».
Клуб РПЛ готов заплатить за трансфер 27-летнего бразильца от 3 до 4 миллионов евро.
- Тормена играет в Португалии с 2017 года.
- В «Браге» он провел 4 сезона: 126 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
- Контракт игрока с клубом истекает через год.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.