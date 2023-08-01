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    «Краснодар» готов купить защитника «Браги» за 3-4 миллиона

    Центральный защитник «Браги» Витор Тормена привлек внимание «Краснодара».

    Клуб РПЛ готов заплатить за трансфер 27-летнего бразильца от 3 до 4 миллионов евро.

    • Тормена играет в Португалии с 2017 года.
    • В «Браге» он провел 4 сезона: 126 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекает через год.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    01.08.2023 17:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 20:03

      Ну на Куя это???? я еще понимаю, до лет 23-х с мечтой перепродать, а тут... Неужто у Галицкого так все плохо и ему на...ть, что сам свои деньги разрешил пилить????

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > odessakmv 1 августа, 22:54

      Так краснодар уже показал, что проект с одной доморощенной молодежью провалился. Собственно, поэтому было накуплено такое количество заморских сотрудников с черным оттенком лица. А центра , по сути у них нормального так и нет.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv > FCSpartakM 2 августа, 09:30

      при чем здесь "проект".??? я понимаю газмяс или ваш лукойл гос бабло осваивают, но Галицкому зачем??? ОН из своих собственных денег сам себе откат даст???? Повторю: я бы понял если бы покупали до 23-х лет, а это.....

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > odessakmv 2 августа, 19:07

      какой откат? я тебе про проект свой молодежи , а ты мне про откаты, еще лукойл приписал, который не менее частный, чем галицкий. Тебе говорят про то, что молодежь не катит без легов. Разница по прошлому сезону ощутима, когда до зимнего перерыва была одного уровня команда с молодым российским костяком и с приходом после зимнего ТО легов.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv > FCSpartakM 2 августа, 20:47

      ты так и не понял. Покупать такого лега, в возрасте 27+, за повышенную сумму для внутреннего пользования??? что это как не распил!! .. а ты мне про проект, который к моему сообщению, как дверца к одному месту

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > odessakmv 2 августа, 21:26

      Алонсо 30, Кади 27, Батчи 25, Ленини 26, Ахметов 25 - это трансферы прошлого сезона. Краснодар не делает уклон на молодежь уже и купить не молодого лега для них норма. Поэтому вопрос зачем? не понятен вообще

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      Рейтинг: +1824

      Таврида 1 августа, 18:33

      Защитник браги... Истребителей водки, получается, хватает?)

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      Рейтинг: +350

      odessakmv > Таврида 1 августа, 20:04

      тонко

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      Рейтинг: +1155

      Cubinec1989 1 августа, 17:58

      Интересно, утка, али нет?

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      Рейтинг: +2439

      ScarlettOgusania > Cubinec1989 1 августа, 20:05

      готовность бычков заплатить за трансфер 3-4 лимона, вовсе не означает, что Брага готова отпустить игрока за эти бабки)

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