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    • «Челси» перебил рекордное предложение «Ливерпуля» по Кайседо

    «Челси» перебил рекордное предложение «Ливерпуля» по Кайседо

    «Челси» близок к покупке полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.

    Лондонский клуб готов заплатить за игрока рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов.

    «Челси» перебил 110-миллионное предложение «Ливерпуля» по трансферу эквадорского хавбека.

    • У Кайседо 1 гол и 1 ассист в 37 матчах прошлого сезона АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1381

      mama1991 5 часов назад

      в челси кризис селекции, новому босу не понятно как работать, он смотрит кого лидеры апл хотят купить, он тут же и вылазит))))) уже бы прикалолись над ним, бича бы какого нибудь попытались купить... а челси тут как тут)))))

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      Рейтинг: +1843

      Таврида 6 часов назад

      Челси стал складом дорогостоящего хлама.

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