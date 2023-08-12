«Челси» перебил рекордное предложение «Ливерпуля» по Кайседо

в челси кризис селекции, новому босу не понятно как работать, он смотрит кого лидеры апл хотят купить, он тут же и вылазит))))) уже бы прикалолись над ним, бича бы какого нибудь попытались купить... а челси тут как тут)))))
«Челси» близок к покупке полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.
Лондонский клуб готов заплатить за игрока рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов.
«Челси» перебил 110-миллионное предложение «Ливерпуля» по трансферу эквадорского хавбека.
- У Кайседо 1 гол и 1 ассист в 37 матчах прошлого сезона АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.