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    Джикия дал обещание после поражения «Спартака» от «Урала»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался после поражения от «Урала» в четвертом туре РПЛ (2:3).

    «Понятное дело, что недовольны результатом. Вели 2:1, но в конце пропустили два необязательных мяча и проиграли. Обязательно разберeм и сделаем выводы.

    Я бы не сказал, что мы неуверенно начинаем таймы. У наших ворот сегодня был момент – это факт. Но в целом я бы так не сказал», – сказал Джикия.

    • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.08.2023 21:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3955

      Кинстифа 14 часов назад

      Если бы ты хоть немного прогрессировал... а тебя как купили . только деградировал. как защитник((( А какие надежды на него были...

      0
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      Рейтинг: +3473

      AZ 21 час назад

      мамой клянется?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 22 часа назад

      выводы делает защита и в каждой следующей игре косячит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Legion-o 22 часа назад

      Судя по монологу Джикии, он точно родственник Кличко))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      То ли ещё будет 23 часа назад

      Спартаку надо менять ВСЮ защиту, вместе с хвалёным Джикией.

      4
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      Рейтинг: +10

      Денис-Чуев-google > То ли ещё будет 5 часов назад

      Не всю, Рябчука нужно оставить и Дуарте(в последних матчах начал приходить в себя).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA 23 часа назад

      У наших ворот сегодня был момент – это факт. Но в целом я бы так не сказал», – сказал Джикия.
      Что????? Момент был? У Урала как минимум в 2-3 раза больше моментов было . Это как минимум . У Урала шансов забить было на 5-6 мячей . А что у Спартака? Первый гол да хороший , а второй? Тупо ударил тупо залетело . Джикия уже кукухой едет

      1
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      Рейтинг: +19301

      NewLife 11 августа, 22:28

      Джикия сам стал тормозом в игре, передерживает мяч, из-за этого вынужден либо терять мяч либо откидывать его уже накрытым игрокам. Центральная пара Литвинов - Джикия это залог неприятностей.

      3
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      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 11 августа, 22:26

      А я уж подумал,что он шавуху и шашлык до конца сезона жрать не будет.А так потриндели и разошлись.Делов то.

      2
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 августа, 22:01

      Джикия, Спартак сегодня ОТСКОЧИЛ. Счет должен был быть 4:1 в пользу Урала. Как может Спартак с таким неадекватным в оценках защитником рассчитывать на место выше десятого? А НИКАК!!!...)))

      5
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      Рейтинг: +10

      Александр-Доброноженко-go > Cleaner 6 часов назад

      Посмотрим в конце сезона,где будет это недоразумение уральское,а где будет клуб,без которого вся РПЛ была бы просто никому на @@й не нужна,вместе с белорусом неприкаянным.

      0
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