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Джикия дал обещание после поражения «Спартака» от «Урала»

11 августа 2023, 21:29
11

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался после поражения от «Урала» в четвертом туре РПЛ (2:3).

«Понятное дело, что недовольны результатом. Вели 2:1, но в конце пропустили два необязательных мяча и проиграли. Обязательно разберeм и сделаем выводы.

Я бы не сказал, что мы неуверенно начинаем таймы. У наших ворот сегодня был момент – это факт. Но в целом я бы так не сказал», – сказал Джикия.

  • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Джикия Георгий
Комментарии (11)
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sochi-2013
1691781683
Комментарий удален.
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mutabor0992
1691781983
А я уж подумал,что он шавуху и шашлык до конца сезона жрать не будет.А так потриндели и разошлись.Делов то.
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NewLife
1691782112
Джикия сам стал тормозом в игре, передерживает мяч, из-за этого вынужден либо терять мяч либо откидывать его уже накрытым игрокам. Центральная пара Литвинов - Джикия это залог неприятностей.
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JIEGEHDA
1691783394
У наших ворот сегодня был момент – это факт. Но в целом я бы так не сказал», – сказал Джикия. Что????? Момент был? У Урала как минимум в 2-3 раза больше моментов было . Это как минимум . У Урала шансов забить было на 5-6 мячей . А что у Спартака? Первый гол да хороший , а второй? Тупо ударил тупо залетело . Джикия уже кукухой едет
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То ли ещё будет
1691784595
Спартаку надо менять ВСЮ защиту, вместе с хвалёным Джикией.
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Legion-o
1691786508
Судя по монологу Джикии, он точно родственник Кличко))
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alefreddy
1691786666
выводы делает защита и в каждой следующей игре косячит
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AZ
1691792562
мамой клянется?
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Кинстифа
1691815925
Если бы ты хоть немного прогрессировал... а тебя как купили . только деградировал. как защитник((( А какие надежды на него были...
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