Джикия дал обещание после поражения «Спартака» от «Урала»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался после поражения от «Урала» в четвертом туре РПЛ (2:3).

«Понятное дело, что недовольны результатом. Вели 2:1, но в конце пропустили два необязательных мяча и проиграли. Обязательно разберeм и сделаем выводы.

Я бы не сказал, что мы неуверенно начинаем таймы. У наших ворот сегодня был момент – это факт. Но в целом я бы так не сказал», – сказал Джикия.

Москвичи вели в счете до 90-й минуты.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

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