Директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Урала»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», подытожил матч четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).
- Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.
«Сумасшедший матч? По-другому пока в этом сезоне не получается. Конечно, я как болельщик переживаю за результат и за игру команды. Поражение обидное. Любая, даже самая сильная команда, может провести неудачный матч, который проигрывает. Самое главное – сделать выводы и работать дальше», – сказал Малышев.
Источник: «Чемпионат»