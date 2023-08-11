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    Директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Урала»

    Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», подытожил матч четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).

    • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

    «Сумасшедший матч? По-другому пока в этом сезоне не получается. Конечно, я как болельщик переживаю за результат и за игру команды. Поражение обидное. Любая, даже самая сильная команда, может провести неудачный матч, который проигрывает. Самое главное – сделать выводы и работать дальше», – сказал Малышев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.08.2023 20:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 августа, 22:21

      Олег Малышев, не нужно причислять Спартак к самым сильным командам. Спартак - команда посредственно-среднего уровня с ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ обороной. Не более того...

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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 11 августа, 21:23

      вывод защита дырявая плюс вратарь.Ищите дурака в зеркале

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      Рейтинг: +76

      A.l.e.x.777 11 августа, 20:59

      Вывод всем давно ясен. Защиты нет совсем. Что дальше будет страшно представить.

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