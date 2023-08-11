Директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Урала»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», подытожил матч четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).

Москвичи вели в счете до 90-й минуты.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

«Сумасшедший матч? По-другому пока в этом сезоне не получается. Конечно, я как болельщик переживаю за результат и за игру команды. Поражение обидное. Любая, даже самая сильная команда, может провести неудачный матч, который проигрывает. Самое главное – сделать выводы и работать дальше», – сказал Малышев.