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    «Реал» выбрал Буну на замену Куртуа по трем причинам

    «Реал» ведет переговоры о трансфере вратаря «Севильи» Яссина Буну.

    Его выбрали в качестве временной замены для Тибо Куртуа, который травмировал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок.

    В «Реале» остановились на кандидатуре марокканского голкипера по трем причинам:

    • опыт (32 года)
    • рост (192 см)
    • победный менталитет (дважды выигрывал ЛЕ, доходил до полуфинала ЧМ-2022)

    Отступные в контракте Буну – 50 миллионов евро. «Реал» будет сбивать цену.

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    Источник: Marca

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    11.08.2023 19:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17808

      Garrincha58 11 августа, 20:02

      отличный вратарь на ЧМ творил маленькие футбольные вратарские чудеса

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