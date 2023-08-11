«Реал» выбрал Буну на замену Куртуа по трем причинам

отличный вратарь на ЧМ творил маленькие футбольные вратарские чудеса
«Реал» ведет переговоры о трансфере вратаря «Севильи» Яссина Буну.
Его выбрали в качестве временной замены для Тибо Куртуа, который травмировал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок.
В «Реале» остановились на кандидатуре марокканского голкипера по трем причинам:
- опыт (32 года)
- рост (192 см)
- победный менталитет (дважды выигрывал ЛЕ, доходил до полуфинала ЧМ-2022)
Отступные в контракте Буну – 50 миллионов евро. «Реал» будет сбивать цену.