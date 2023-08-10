«Зенит» готов заплатить 35 миллионов за игрока сборной Италии

Вы епнулись.. Зп 9 лямов... После этого говорят что немытые не покупаю судей.взять за 6 кого то и 3 потратить на судей, качественная селекция
«Зенит» всерьез заинтересован в трансфере полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за футболиста 35 миллионов евро.
Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.
- 24-летний итальянец в Турции с зимы.
- Игрок стоит 27 миллионов.
- Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.