«Зенит» готов заплатить 35 миллионов за игрока сборной Италии

«Зенит» всерьез заинтересован в трансфере полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за футболиста 35 миллионов евро.

Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.