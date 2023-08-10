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    • «Зенит» готов заплатить 35 миллионов за игрока сборной Италии

    «Зенит» готов заплатить 35 миллионов за игрока сборной Италии

    «Зенит» всерьез заинтересован в трансфере полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за футболиста 35 миллионов евро.

    Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

    • 24-летний итальянец в Турции с зимы.
    • Игрок стоит 27 миллионов.
    • Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    10.08.2023 15:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +51

      за спартак топим 10 августа, 17:38

      Вы епнулись.. Зп 9 лямов... После этого говорят что немытые не покупаю судей.взять за 6 кого то и 3 потратить на судей, качественная селекция

      3
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      Рейтинг: +19389

      ilichkadr 10 августа, 16:29

      Очередной пяздобол прокукарекал. Почему только 35 миллионов, а не 50-60?

      0
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      Рейтинг: +5800

      fakeid 10 августа, 16:20

      и вообще непонятно, как он там оказался в таком молодом возрасте, и так прилично сдулся в цене. подозрительно это всё. лучше пойти грабить бразилию дальше. дешёво и п*здато.

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      Рейтинг: +5800

      fakeid 10 августа, 16:14

      когда был в роме - стоил 55 лямов. сейчас в сарае 27. ладно, хер с ним, выкупим, реанимируем как малкома, продадим. но за какие заслуги такая лютая зарплата? вряд ли турки ему столько платят. или это переплата за вредность (отсутствие ЛЧ), иначе не заманить?

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      Рейтинг: +21843

      derrik2000 10 августа, 15:57

      А как же вчерась было "неназванный клуб готов..."???)))))))

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