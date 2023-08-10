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    В «Динамо» прокомментировали интерес к игроку ЦСКА

    Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

    – Правда, что идут переговоры с ЦСКА по Карраскалю?

    – Если будет сделка, мы вам об этом сообщим.

    – Интерес у «Динамо» к Карраскалю есть?

    – Карраскаль – неплохой футболист, но он давно не тренировался.

    • Карраскаль еще не играл в новом сезоне.
    • Его контракт с ЦСКА действует до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    10.08.2023 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5743

      neim 10 августа, 15:11

      Зачем можно интересоваться футболистом, который "в этом сезоне еще не играл", да к тому же "давно не тренировался" ?

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      Рейтинг: +21843

      derrik2000 > neim 10 августа, 16:02

      Помнится мне Спартак тоже покупал Видича в очень разобранном состоянии... Очень здорово получилось.

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