В «Динамо» прокомментировали интерес к игроку ЦСКА

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

– Правда, что идут переговоры с ЦСКА по Карраскалю?

– Если будет сделка, мы вам об этом сообщим.

– Интерес у «Динамо» к Карраскалю есть?

– Карраскаль – неплохой футболист, но он давно не тренировался.