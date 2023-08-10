В «Динамо» прокомментировали интерес к игроку ЦСКА

Зачем можно интересоваться футболистом, который "в этом сезоне еще не играл", да к тому же "давно не тренировался" ?
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.
– Правда, что идут переговоры с ЦСКА по Карраскалю?
– Если будет сделка, мы вам об этом сообщим.
– Интерес у «Динамо» к Карраскалю есть?
– Карраскаль – неплохой футболист, но он давно не тренировался.
- Карраскаль еще не играл в новом сезоне.
- Его контракт с ЦСКА действует до 2026 года.