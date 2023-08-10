Божович: «Недавно Дзюба сделал большую ошибку»

Миодраг Божович рассказал о попытке переманить Артема Дзюбу в «Црвену Звезду».
– Недавно Дзюба сделал большую ошибку. Когда он поехал в Турцию, его «Црвена Звезда» хотела. Я ему звонил, а он не поднимал трубку.
– Как так можно – вы же для него и в «Ростове», и в «Арсенале» столько сделали!
– Но и он для меня тоже много сделал. Хорошо играл, забивал. Он был бы героем «Црвены Звезды»! И клубу был нужен такой нападающий.
Но он выбрал Турцию. Баранину, наверное, хотел покушать.
- Дзюба провел в «Адана Демирспоре» 2,5 месяца.
- Он забил 1 гол в 5 матчах.
- После Турции форвард вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».
Источник: «Спорт-Экспресс»