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    Божович: «Недавно Дзюба сделал большую ошибку»

    Миодраг Божович рассказал о попытке переманить Артема Дзюбу в «Црвену Звезду».

    – Недавно Дзюба сделал большую ошибку. Когда он поехал в Турцию, его «Црвена Звезда» хотела. Я ему звонил, а он не поднимал трубку.

    – Как так можно – вы же для него и в «Ростове», и в «Арсенале» столько сделали!

    – Но и он для меня тоже много сделал. Хорошо играл, забивал. Он был бы героем «Црвены Звезды»! И клубу был нужен такой нападающий.

    Но он выбрал Турцию. Баранину, наверное, хотел покушать.

    • Дзюба провел в «Адана Демирспоре» 2,5 месяца.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах.
    • После Турции форвард вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2023 12:23
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