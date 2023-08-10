Божович: «Недавно Дзюба сделал большую ошибку»

Миодраг Божович рассказал о попытке переманить Артема Дзюбу в «Црвену Звезду».

– Недавно Дзюба сделал большую ошибку. Когда он поехал в Турцию, его «Црвена Звезда» хотела. Я ему звонил, а он не поднимал трубку.

– Как так можно – вы же для него и в «Ростове», и в «Арсенале» столько сделали!

– Но и он для меня тоже много сделал. Хорошо играл, забивал. Он был бы героем «Црвены Звезды»! И клубу был нужен такой нападающий.

Но он выбрал Турцию. Баранину, наверное, хотел покушать.