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    • Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира

    Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малком забил во втором матче за клуб подряд.

    Бразилец отличился в полуфинале Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба». Малком забил на 45+3 минуте с передачи Сергея Милинковича-Савича, сделав счет 2:0. Итоговый результат – 3:1.

    • С 25-й минуты «Аль-Хиляль» был в меньшинстве.
    • В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.
    • «Аль-Хиляль» купил Малкома у «Зенита» за 60 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2023 23:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8537

      nik55 6 часов назад

      кому эта новость нужна ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > nik55 2 часа назад

      А почему бы и нет? Малком ведь долгое время играл у нас. И хорошо играл. Да и вообще это интересней, чем пиндосская лига, которую теперь покоряет Меся.

      0
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      Рейтинг: +3231

      BAIv 14 часов назад

      Малком может нахилять Роналду!
      или Роналду насрет Малкому.

      7
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 14 часов назад

      есть шанс выиграть титул

      1
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