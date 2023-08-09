Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком забил во втором матче за клуб подряд.

Бразилец отличился в полуфинале Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба». Малком забил на 45+3 минуте с передачи Сергея Милинковича-Савича, сделав счет 2:0. Итоговый результат – 3:1.