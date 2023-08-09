Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира

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Нападающий «Аль-Хиляля» Малком забил во втором матче за клуб подряд.
Бразилец отличился в полуфинале Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба». Малком забил на 45+3 минуте с передачи Сергея Милинковича-Савича, сделав счет 2:0. Итоговый результат – 3:1.
- С 25-й минуты «Аль-Хиляль» был в меньшинстве.
- В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.
- «Аль-Хиляль» купил Малкома у «Зенита» за 60 миллионов евро.
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