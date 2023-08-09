Евсеев объяснил, почему смотрел матч с ЦСКА на стуле

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев ответил, почему наблюдал за кубковым матчем против ЦСКА (2:0) со стула.

«Вчера на тренировке я сломался. Месяц будут проблемы», – сказал Евсеев, который не мог из-за травмы передвигаться по технической зоне.

«Факел» победил впервые в сезоне.

Дубль оформил Максим Максимов.

Впереди у воронежцев матч 4-го тура РПЛ против «Зенита».

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»