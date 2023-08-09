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    Евсеев объяснил, почему смотрел матч с ЦСКА на стуле

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев ответил, почему наблюдал за кубковым матчем против ЦСКА (2:0) со стула.

    «Вчера на тренировке я сломался. Месяц будут проблемы», – сказал Евсеев, который не мог из-за травмы передвигаться по технической зоне.

    • «Факел» победил впервые в сезоне.
    • Дубль оформил Максим Максимов.
    • Впереди у воронежцев матч 4-го тура РПЛ против «Зенита».

    Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2023 21:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1733

      vmonomah17 3 часа назад

      Надеюсь у Вадика все получится в Факеле и его тренерская карьера пойдет в гору. Например, сборную Уэльса будет тренировать ))))

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      Рейтинг: +1712

      balam 6 часов назад

      Вадиму-здоровья. Воронежцы молодцы,как всегда

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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 6 часов назад

      Хз хз, я думаю по другому было, он сказал игрокам играйте я вмешиваться не буду просто посмотрю футбол, а те взяли и выйграли)) без его участия)) с его участием не выигрывали в этом сезоне)

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