Евсеев объяснил, почему смотрел матч с ЦСКА на стуле

Надеюсь у Вадика все получится в Факеле и его тренерская карьера пойдет в гору. Например, сборную Уэльса будет тренировать ))))
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев ответил, почему наблюдал за кубковым матчем против ЦСКА (2:0) со стула.
«Вчера на тренировке я сломался. Месяц будут проблемы», – сказал Евсеев, который не мог из-за травмы передвигаться по технической зоне.
- «Факел» победил впервые в сезоне.
- Дубль оформил Максим Максимов.
- Впереди у воронежцев матч 4-го тура РПЛ против «Зенита».
Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»