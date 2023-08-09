Подробности встречи агента Джикии и директора «Спартака»

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Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о продлении контракта.
- У игрока остался год контракта.
- Его должны продлить в ближайшие месяцы.
- Джикия в «Спартаке» 6 лет.
«Встреча с [генеральным директором «Спартака» Олегом] Малышевым была конструктивная, полноценная. Мы познакомились, обсудили некие планы на будущее. Больше нечего сказать. Обсуждался ли контракт Джикии на той встрече? Это очень тонкий вопрос. О контрактных вещах должен излагать только клуб-работодатель, он в праве давать комментарии и говорить о каких-либо инициативах.
Хочет ли он продолжить карьеру в «Спартаке»? Все в порядке у Георгия. Он красно-белый от и до.
Вопрос со сборной? Я думаю, главный тренер сборной Валерий Георгиевич и Георгий могут лично обсудить эту тему, и если посчитают нужным, то в результаты этой беседы нас посвятят», – сказал Шпинев.