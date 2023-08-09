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    Подробности встречи агента Джикии и директора «Спартака»

    Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о продлении контракта.

    • У игрока остался год контракта.
    • Его должны продлить в ближайшие месяцы.
    • Джикия в «Спартаке» 6 лет.

    «Встреча с [генеральным директором «Спартака» Олегом] Малышевым была конструктивная, полноценная. Мы познакомились, обсудили некие планы на будущее. Больше нечего сказать. Обсуждался ли контракт Джикии на той встрече? Это очень тонкий вопрос. О контрактных вещах должен излагать только клуб-работодатель, он в праве давать комментарии и говорить о каких-либо инициативах.

    Хочет ли он продолжить карьеру в «Спартаке»? Все в порядке у Георгия. Он красно-белый от и до.

    Вопрос со сборной? Я думаю, главный тренер сборной Валерий Георгиевич и Георгий могут лично обсудить эту тему, и если посчитают нужным, то в результаты этой беседы нас посвятят», – сказал Шпинев.

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    Источник: Sport24

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    09.08.2023 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 19 часов назад

      Рябчуку 1 лям положили у Жоры не намного больше должно быть

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