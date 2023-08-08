«Спартак» хочет купить второго бомбардира в истории сборной Камеруна

«Спартак» интересуется нападающим «Бешикташа» Венсаном Абубакаром, сообщает Sport24.

Московский клуб всерьез рассматривает покупку камерунского футболиста. За 31-летнего игрока просят сумму в размере 6 миллионов евро.

Абубакар – второй бомбардир в истории сборной Камеруна (36).

Он забил 49 голов в 85 матчах за «Бешикташ».

Абубакар известен по выступлениям за «Порту».

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