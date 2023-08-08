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    • «Спартак» хочет купить второго бомбардира в истории сборной Камеруна

    «Спартак» хочет купить второго бомбардира в истории сборной Камеруна

    «Спартак» интересуется нападающим «Бешикташа» Венсаном Абубакаром, сообщает Sport24.

    Московский клуб всерьез рассматривает покупку камерунского футболиста. За 31-летнего игрока просят сумму в размере 6 миллионов евро.

    • Абубакар – второй бомбардир в истории сборной Камеруна (36).
    • Он забил 49 голов в 85 матчах за «Бешикташ».
    • Абубакар известен по выступлениям за «Порту».

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    Источник: Sport24

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    08.08.2023 19:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11

      dioprussia 8 августа, 20:44

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      0
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 20:11

      и чё хряков так на африканцев всё тянет? на зулусов, в общем. в зените, например, ещё ни одного не было. в спартаке уже штук 200 перебывало - а результат? ну тупые)

      1
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > fakeid 8 августа, 20:19

      В помойке их ща черных больше чем белых))) похмеляйся беги)) + один убег

      3
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      Рейтинг: +5691

      fakeid > Болотоход 8 августа, 20:20

      зулусофил, ты мне ответь конкретно про зулусятину вашу. и не бухай)

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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > fakeid 8 августа, 20:23

      Ща самая черная команда так это зенит.Пей пиво сивуху не ковтай((((

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      Рейтинг: +5691

      fakeid > Болотоход 8 августа, 20:31

      херасе, ты забухал. самая чёрная команда сейчас спартаг. гондонбу купили, на очередного зулуса покушаетесь, пальмы трясёте. в зените чёрных почти не осталось, только кассьерра, барриос, мож ещё кто один. остальные все светленькие. а у вас зулусы. бальда, шамар, таварыш, промес, гондонба, зулус мозус, и новые на подходе. гы-гы! закусывай свою бояру желудями)

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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > fakeid 8 августа, 20:40

      хахах))) Насмешил!! Глазяки пьяные протри и посмотри сколько у зените кассьер таких!! Вот кому так тебе надо закусывать. га в гав гав

      0
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      Рейтинг: +5691

      fakeid > Болотоход 8 августа, 20:51

      самый зулусский клуп в истории - спортаг! 300 зулусов завезли, начиная с робсона и мукунок! сначала селекционеры по бачкам искали, но нашли только тебя, поэтому начали трясти пальмы - сам видел!

      даже в вашем зулусском фарм-клубе (мпумаланга блэк эйсис) зулусов меньше, чем в чёрном спортаге!!! жесть) и пазор!

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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 20:09

      вот же бред. возраст, как у уголовника промеса, но тот хотя бы успел стать легендой клуба, и я тут спорить не стану. но этот явно не за ромбик перейдёт. да и вообще, если у него статистика - то он выберет какой-нибудь аль-спарталь, а не спартак. там уж доиграет и заработает под конец карьеры. интересно, сколько ему лукойл обещает.

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      Рейтинг: +34170

      oyabun 8 августа, 19:52

      Спартак всегда заявлял, что политика клуба покупать легионеров не старше 27 лет. Так что не верю!

      3
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход > oyabun 8 августа, 19:53

      Газовые новости)

      2
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy > oyabun 8 августа, 20:18

      может Николсона отстегнут

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