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    • «Тоттенхэм» купил за 15 миллионов аргентинского нападающего: зимой «Краснодар» предлагал за него 2,5 миллиона

    «Тоттенхэм» купил за 15 миллионов аргентинского нападающего: зимой «Краснодар» предлагал за него 2,5 миллиона

    «Тоттенхэм» объявил о переходе форварда «Росарио Сентраль» Алехо Велиза.

    Сумма трансфера – 15 миллионов евро. Лондонский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2029 года.

    Аргентинский нападающий взял себе 36-й игровой номер.

    • 19-летний Велиз – воспитанник «Росарио Сентраль».
    • За главную команду провел 62 матча, забил 19 голов и сделал 2 ассиста.
    • В декабре «Краснодар» предлагал за игрока 2,5 млн евро.

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    Источник: сайт «Тоттенхэма»

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    08.08.2023 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3587

      momwig_ 8 августа, 19:29

      Поскольку, оставаясь в Аргентине, он вряд ли бы в 6 раз подскочил в цене, это довольно забавный приём пиара - предложить заведомо низкую сумму чтобы потом рассказывать, как очередной Месси чуть не перешёл в какой-нибудь российский клуб.

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      ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy > momwig_ 8 августа, 23:19

      или чуть не приобрели Салаха

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