«Тоттенхэм» купил за 15 миллионов аргентинского нападающего: зимой «Краснодар» предлагал за него 2,5 миллиона

«Тоттенхэм» объявил о переходе форварда «Росарио Сентраль» Алехо Велиза.

Сумма трансфера – 15 миллионов евро. Лондонский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2029 года.

Аргентинский нападающий взял себе 36-й игровой номер.