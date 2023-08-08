«Тоттенхэм» купил за 15 миллионов аргентинского нападающего: зимой «Краснодар» предлагал за него 2,5 миллиона

Поскольку, оставаясь в Аргентине, он вряд ли бы в 6 раз подскочил в цене, это довольно забавный приём пиара - предложить заведомо низкую сумму чтобы потом рассказывать, как очередной Месси чуть не перешёл в какой-нибудь российский клуб.
«Тоттенхэм» объявил о переходе форварда «Росарио Сентраль» Алехо Велиза.
Сумма трансфера – 15 миллионов евро. Лондонский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2029 года.
Аргентинский нападающий взял себе 36-й игровой номер.
- 19-летний Велиз – воспитанник «Росарио Сентраль».
- За главную команду провел 62 матча, забил 19 голов и сделал 2 ассиста.
- В декабре «Краснодар» предлагал за игрока 2,5 млн евро.