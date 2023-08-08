Агент игрока «Сан-Паулу» оценил вероятность перехода бразильца в «Зенит»

Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Палу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Сообщалось, что Нестор должен был заменить Вендела, однако хавбек был включен в состав «Зенита» на сезон.

«Переговоры с «Зенитом»? Мы находимся в ожидании», – заявил Кюри.