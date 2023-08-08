Агент игрока «Сан-Паулу» оценил вероятность перехода бразильца в «Зенит»

Вот и вся суть семака-физрука!
Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Палу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит».
Сообщалось, что Нестор должен был заменить Вендела, однако хавбек был включен в состав «Зенита» на сезон.
«Переговоры с «Зенитом»? Мы находимся в ожидании», – заявил Кюри.
- 22-летний Нестор – воспитанник «Сан-Паулу».
- За основную команду он провел 162 матча, забил 10 голов и сделал 22 ассиста.
- Рыночная стоимость бразильца – 7 миллионов евро.
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