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    • Агент игрока «Сан-Паулу» оценил вероятность перехода бразильца в «Зенит»

    Агент игрока «Сан-Паулу» оценил вероятность перехода бразильца в «Зенит»

    Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Палу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит».

    Сообщалось, что Нестор должен был заменить Вендела, однако хавбек был включен в состав «Зенита» на сезон.

    «Переговоры с «Зенитом»? Мы находимся в ожидании», – заявил Кюри.

    • 22-летний Нестор – воспитанник «Сан-Паулу».
    • За основную команду он провел 162 матча, забил 10 голов и сделал 22 ассиста.
    • Рыночная стоимость бразильца – 7 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.08.2023 09:59
    Комментарии19
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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 8 августа, 11:07

      Вот и вся суть семака-физрука!

      1
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      Рейтинг: +2436

      Болотоход 8 августа, 10:59

      Еще один "РАК" к вшивым собрался за баблом???

      1
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      ...
      Рейтинг: +218

      Клубничный > Болотоход 8 августа, 23:42

      Ну это лучше чем в позорную тарасовскую баню!

      Позор спартаку!

      Зенит Чемпион!!!

      1
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      Рейтинг: +8537

      nik55 8 августа, 10:57

      нужно немытых отправить в Бразилию ---пусть там играют

      2
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > nik55 8 августа, 11:42

      Как ты там сказал о мнение Слуцкого?? Нам твоё мнение не интересно . Нашли кого спросить

      0
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      Рейтинг: +911

      O-kolesov 8 августа, 10:53

      История повторяется. Романцевское Динамо с кучей португальцев.

      0
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 10:52

      Нахр бразил, своих заигрывай, горе-тренеришка!

      0
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      Рейтинг: +2436

      Болотоход > paracetamol 8 августа, 11:00

      Так своих нет и не было! Макс 3-5 человек! Проще помойки купить шлака очередного но только не свои)))

      2
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 10:40

      В Бразилии уже очередь из игроков выстроилась , все хотят в Зенит.
      Мировая халява !!!

      2
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Алексей З 8 августа, 11:43

      Лучше Бразильцев которых потом продать можно , чем кого попало и отпускать за просто так

      0
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 10:32

      Опять бразилец - привет ерохиным, бакаевым, коваленкам и др. (((

      0
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      Рейтинг: +30654

      JTherry 8 августа, 10:12

      в Сан-Паулу ждут за Нестора 40 лимонов и ни копейки меньше..!) "библейский" ценник..!!!)))

      3
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      Рейтинг: +5691

      fakeid > JTherry 8 августа, 10:32

      и кого это зенит купил напрямую из бразилии за такую сумму? самым дорогим был клаудиньо, за которого выложили 12 лямов. но его рыночная цена тогда была уже 11. а этого и за 5 отдадут.

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      Рейтинг: +3837

      acor94 > fakeid 8 августа, 10:41

      А Альберто?

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      Рейтинг: +5691

      fakeid > acor94 8 августа, 10:47

      а, точно.

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      Рейтинг: +2436

      Болотоход > fakeid 8 августа, 11:01

      Позор блекло голубым)))

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      Рейтинг: +231

      russkiisergei > fakeid 8 августа, 11:09

      Ты смешной однако! 12 лямов это официально, сколько ушло в конверте?

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      Рейтинг: +3837

      acor94 > russkiisergei 8 августа, 12:16

      А ты и скажи, сколько, раз всё знаешь, желательно с подтверждением.

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      Рейтинг: +231

      russkiisergei > acor94 14 часов назад

      а, я сказал, что цифры точно знаю? просто ты глупый, если до сих пор веришь, что платят столько сколько официально, тем более когда касается дело голубых петухов с берегов невы

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