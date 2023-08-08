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    • Шнякин ответил на обвинения экс-игрока «Зенита» в том, что он болеет за «Спартак»

    Шнякин ответил на обвинения экс-игрока «Зенита» в том, что он болеет за «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил экс-игроку и тренеру «Зенита» Алексею Стрепетову, который обвинил его в предвзятом отношении к клубу из Петербургу и в том, что он болеет за «Спартак».

    «Вау. Алексей Александрович, работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей.

    Если вы думаете, что «Зенит» играл здорово (кстати, отрезками доминировал, о чем тоже было сказано в репортаже), то можно обратиться к фактам. Три замены в перерыве – это признак чего? Не мне это объяснять вам, футбольному человеку и тренеру.

    Если приходится выпускать растренированную звезду – это что? Если приходится многократно менять схемы – это что? Если чемпион за три тура (не за матч) набирает худший в лиге показатель ожидаемых голов (1,9) – это что? Хорошая игра?

    Нет, «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы. В том числе об этом говорил и Андрей Аршавин в студии после игры.

    Да, «Зенит» отыгрался в конце и классом поддавил. Тем неожиданнее и драматичнее был классный гол «Динамо» в концовке – отсюда и эмоции.

    Ни один комментатор в мире не будет в такой ситуации помалкивать и грустно разводить руками. Если только он не болельщик пострадавшего клуба. Так что эмоция была искренней.

    И да. Вы уж там определитесь, за кого я «болею». «За «Спартак» или «за московские клубы». Их там много, Алексей Александрович. И мне, если что, ближе остальных страдающее «Торпедо».

    А заодно подскажите, почему у вас не было претензий в тех многократных ситуациях, когда я комментировал игры «Зенита» (в том числе против москвичей), но у петербуржцев получался сильный футбол», – написал Шнякин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    08.08.2023 08:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 12:42

      да разнес в пух и прах этого экс игрочишка и тренера

      0
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      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа 8 августа, 12:01

      Не плюй в колодец...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 8 августа, 12:02

      И всё таки это не комент шахматной партии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11300

      ivany4 8 августа, 12:00

      Читаю комменты и удивляюсь переменам.
      Господа из Питера, зачем нужно было кидаться дерьмом в окружающих, когда они об этом говорили еще год-два назад.
      Поймите, окружающие не виноваты(!), что до вас так долго доходит очевидное!!)) Свободу Гене Орлову на 100 тв, и будет вам счастье!!!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4233

      Kollljan 8 августа, 11:32

      Виноват во всём этом - Василий Уткин. Это он, пока его не выгнали с Матч ТВ, набирал весь этот шлак. Потом этот шлак съел самого Васю Уткина. И теперь всё это скопище бездарей засирает уши болельщикам так, что приходится отключать звук в телевизоре, ибо невозможно спокойно смотреть футбол.

      2
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 11:12

      Иди работать в Спердяк, балабол. Газпром-медиа должна тебя уволить после такого коммента!

      2
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      Рейтинг: +1750

      22 raza chemp > paracetamol 8 августа, 14:13

      А что конкретно не так написал этот комментатор? Или 2xg за 3 игры это норм?

      0
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 8 августа, 11:08

      Надоело слушать тупой трёп ДЕБИЛОВ называющих себя комментаторами. Последний тур вообще лучше не слушать. Прогнозы от геничей,статистика и всё что угодно,кроме комментария матча.

      3
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      Рейтинг: +1959

      Artemka444 8 августа, 09:31

      Проблема в том что на матч тв не умеют комментировать от слова совсем!!!

      4
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