Шнякин ответил на обвинения экс-игрока «Зенита» в том, что он болеет за «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил экс-игроку и тренеру «Зенита» Алексею Стрепетову, который обвинил его в предвзятом отношении к клубу из Петербургу и в том, что он болеет за «Спартак».

«Вау. Алексей Александрович, работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей.

Если вы думаете, что «Зенит» играл здорово (кстати, отрезками доминировал, о чем тоже было сказано в репортаже), то можно обратиться к фактам. Три замены в перерыве – это признак чего? Не мне это объяснять вам, футбольному человеку и тренеру.

Если приходится выпускать растренированную звезду – это что? Если приходится многократно менять схемы – это что? Если чемпион за три тура (не за матч) набирает худший в лиге показатель ожидаемых голов (1,9) – это что? Хорошая игра?

Нет, «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы. В том числе об этом говорил и Андрей Аршавин в студии после игры.

Да, «Зенит» отыгрался в конце и классом поддавил. Тем неожиданнее и драматичнее был классный гол «Динамо» в концовке – отсюда и эмоции.

Ни один комментатор в мире не будет в такой ситуации помалкивать и грустно разводить руками. Если только он не болельщик пострадавшего клуба. Так что эмоция была искренней.

И да. Вы уж там определитесь, за кого я «болею». «За «Спартак» или «за московские клубы». Их там много, Алексей Александрович. И мне, если что, ближе остальных страдающее «Торпедо».

А заодно подскажите, почему у вас не было претензий в тех многократных ситуациях, когда я комментировал игры «Зенита» (в том числе против москвичей), но у петербуржцев получался сильный футбол», – написал Шнякин в телеграме.