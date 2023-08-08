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  • Шнякин ответил на обвинения экс-игрока «Зенита» в том, что он болеет за «Спартак»

Шнякин ответил на обвинения экс-игрока «Зенита» в том, что он болеет за «Спартак»

8 августа 2023, 08:47
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил экс-игроку и тренеру «Зенита» Алексею Стрепетову, который обвинил его в предвзятом отношении к клубу из Петербургу и в том, что он болеет за «Спартак».

«Вау. Алексей Александрович, работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей.

Если вы думаете, что «Зенит» играл здорово (кстати, отрезками доминировал, о чем тоже было сказано в репортаже), то можно обратиться к фактам. Три замены в перерыве – это признак чего? Не мне это объяснять вам, футбольному человеку и тренеру.

Если приходится выпускать растренированную звезду – это что? Если приходится многократно менять схемы – это что? Если чемпион за три тура (не за матч) набирает худший в лиге показатель ожидаемых голов (1,9) – это что? Хорошая игра?

Нет, «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы. В том числе об этом говорил и Андрей Аршавин в студии после игры.

Да, «Зенит» отыгрался в конце и классом поддавил. Тем неожиданнее и драматичнее был классный гол «Динамо» в концовке – отсюда и эмоции.

Ни один комментатор в мире не будет в такой ситуации помалкивать и грустно разводить руками. Если только он не болельщик пострадавшего клуба. Так что эмоция была искренней.

И да. Вы уж там определитесь, за кого я «болею». «За «Спартак» или «за московские клубы». Их там много, Алексей Александрович. И мне, если что, ближе остальных страдающее «Торпедо».

А заодно подскажите, почему у вас не было претензий в тех многократных ситуациях, когда я комментировал игры «Зенита» (в том числе против москвичей), но у петербуржцев получался сильный футбол», – написал Шнякин в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (9)
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Artemka444
1691476277
Проблема в том что на матч тв не умеют комментировать от слова совсем!!!
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АЛЕКС 58
1691482091
Надоело слушать тупой трёп ДЕБИЛОВ называющих себя комментаторами. Последний тур вообще лучше не слушать. Прогнозы от геничей,статистика и всё что угодно,кроме комментария матча.
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paracetamol
1691482356
Иди работать в Спердяк, балабол. Газпром-медиа должна тебя уволить после такого коммента!
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Kollljan
1691483526
Виноват во всём этом - Василий Уткин. Это он, пока его не выгнали с Матч ТВ, набирал весь этот шлак. Потом этот шлак съел самого Васю Уткина. И теперь всё это скопище бездарей засирает уши болельщикам так, что приходится отключать звук в телевизоре, ибо невозможно спокойно смотреть футбол.
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ivany4
1691485227
Читаю комменты и удивляюсь переменам. Господа из Питера, зачем нужно было кидаться дерьмом в окружающих, когда они об этом говорили еще год-два назад. Поймите, окружающие не виноваты(!), что до вас так долго доходит очевидное!!)) Свободу Гене Орлову на 100 тв, и будет вам счастье!!!))
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Дядя Серёжа
1691485278
Не плюй в колодец...
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alefreddy
1691487767
да разнес в пух и прах этого экс игрочишка и тренера
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