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    • «Спартак» пытается перехватить защитника «Браги» у «Краснодара»

    «Спартак» пытается перехватить защитника «Браги» у «Краснодара»

    «Спартак» включился в борьбу за центрального защитника «Браги» Витора Тормену.

    На 27-летнего бразильца также претендует «Краснодар», который готов заплатить за него от 3 до 4 миллионов евро.

    • Тормена играет в Португалии с 2017 года.
    • В «Браге» он провел 4 сезона: 126 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекает через год.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    07.08.2023 21:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2572

      моэм 8 августа, 07:51

      Интересно узнать бы , Тормену понадобился Спартаку потому что именно он и нужен на конкретное место в защите т.е. в пару к Джикии , или Спартак захотел его перехватить только потому что он понадобился соседу по таблице ?....да и так ли нужен игрок далеко не первого , а скорее 3-4 ряда Спартаку , как претенденту на титул ?

      0
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      Рейтинг: +1202

      Argon 7 августа, 23:54

      Знакомая ситуация.
      Причем, не припомню, чтоб это делал какой-то другой клуб.

      1
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      Рейтинг: +4512

      ziborock > Argon 8 августа, 00:49

      Видимо память девичья! Маркос, Садик, Перес, Широков.....

      1
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      Рейтинг: +1367

      mama1991 7 августа, 23:02

      вчера наблюдал за перехватившим зенитом у спартака игрока по фамилии эракович, ну это кинокомедия, похож на моего соседа нарика с икс ногами.... это печаль. марио тоже шо попало... бежит куда то. на своих рямых ногах и выглядит уже смешно.

      3
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      Рейтинг: +5691

      fakeid > mama1991 8 августа, 07:55

      да-да, всего вторая игра - но ты уже визжишь. дай парню разыграться.

      0
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      Рейтинг: +1367

      mama1991 > fakeid 21 час назад

      братец, там видно что потенциала нет. хоть 2я хоть десятая.... спишемся позже.

      0
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      Рейтинг: +1827

      Таврида 7 августа, 22:11

      Прям по Задорнову:
      Первая строчка не нашей сказки: «Решил царь посадить у себя в саду молодильные яблоки...» А вот как наша сказка начинается: «Узнал царь, что где-то есть молодильные яблоки... И послал сыновей раздобыть их!»))

      2
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      Рейтинг: +3231

      BAIv 7 августа, 22:07

      свинью подкладывают!

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