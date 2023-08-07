«Спартак» пытается перехватить защитника «Браги» у «Краснодара»

Интересно узнать бы , Тормену понадобился Спартаку потому что именно он и нужен на конкретное место в защите т.е. в пару к Джикии , или Спартак захотел его перехватить только потому что он понадобился соседу по таблице ?....да и так ли нужен игрок далеко не первого , а скорее 3-4 ряда Спартаку , как претенденту на титул ?
«Спартак» включился в борьбу за центрального защитника «Браги» Витора Тормену.
На 27-летнего бразильца также претендует «Краснодар», который готов заплатить за него от 3 до 4 миллионов евро.
- Тормена играет в Португалии с 2017 года.
- В «Браге» он провел 4 сезона: 126 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
- Контракт игрока с клубом истекает через год.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.