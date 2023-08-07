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    • «Динамо» выпустило мотивационный ролик в стиле «Теда Лассо» с Личкой в главной роли

    «Динамо» выпустило мотивационный ролик в стиле «Теда Лассо» с Личкой в главной роли

    «Динамо» опубликовало мотивационный ролик в стиле сериала «Тед Лассо».

    Главные роли исполнили Марцел Личка и его помощники – Марио Личка и Ролан Гусев.

    «Мы должны верить в игроков больше, чем в себя», – сказал Личка в ролике.

    • В 3-м туре РПЛ «Динамо» победило «Зенит» (3:2).
    • 9 августа «Динамо» сыграет против «Краснодара» в Fonbet Кубке России.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    07.08.2023 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 7 августа, 20:20

      Искренний футбол проповедовал Э.Малофеев - большой советский мастер футбола. У нас в России есть замечательные мотивирующие фильмы про Яшина, Стрельцова, Харламова. А тут какой-то Тед Лассо... от какого-то мудака... Пятая колонна, б л я д ь!

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