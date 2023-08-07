«Динамо» выпустило мотивационный ролик в стиле «Теда Лассо» с Личкой в главной роли

«Динамо» опубликовало мотивационный ролик в стиле сериала «Тед Лассо».

Главные роли исполнили Марцел Личка и его помощники – Марио Личка и Ролан Гусев.

«Мы должны верить в игроков больше, чем в себя», – сказал Личка в ролике.