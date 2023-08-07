«Динамо» выпустило мотивационный ролик в стиле «Теда Лассо» с Личкой в главной роли

Искренний футбол проповедовал Э.Малофеев - большой советский мастер футбола. У нас в России есть замечательные мотивирующие фильмы про Яшина, Стрельцова, Харламова. А тут какой-то Тед Лассо... от какого-то мудака... Пятая колонна, б л я д ь!
«Динамо» опубликовало мотивационный ролик в стиле сериала «Тед Лассо».
Главные роли исполнили Марцел Личка и его помощники – Марио Личка и Ролан Гусев.
«Мы должны верить в игроков больше, чем в себя», – сказал Личка в ролике.
- В 3-м туре РПЛ «Динамо» победило «Зенит» (3:2).
- 9 августа «Динамо» сыграет против «Краснодара» в Fonbet Кубке России.